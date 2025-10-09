Municipal
Arxiven l’expedient sobre la gestió dels sòls del complex Riera de Reus
Només una de les 24 mostres agafades va presentar concentracions puntuals, baixes i acceptables d’arsènic i bari
L’Agència de Residus de Catalunya ha resolt favorablement l’expedient informatiu sobre la gestió dels sòls excavats durant la construcció del complex Riera, confirmant que tots els treballs d’excavació i gestió de terres s’ajusten al pla d’excavació aprovat i s’han realitzat sota la supervisió de la direcció ambiental de l’obra.
Després de finalitzar l’excavació, s’han realitzat 24 mostres de sòl romanent. Només una d’aquestes mostres ha presentat concentracions puntuals, baixes i acceptables d’arsènic i bari, probablement d'origen natural.
Segons la resolució de l’agència, un cop finalitzades les actuacions, l'estat final del terreny no suposa cap risc per la salut i no requereix de cap anàlisi addicional ni la implementació de plans de control o seguiment periòdic específics.
En aquest sentit, l'Agència dóna l'expedient per finalitzat i arxivat ja que s'han complert degudament totes les prescripcions normatives.
Aquesta decisió confirma que l’Ajuntament de Reus ha estat rigorós en tot moment amb el compliment de la normativa relativa a gestió de les tasques d’excavacions previstes, vetllant per la seguretat del veïnat proper a les obres. S'han respectat en tot moment els procediments i les mesures preventives tant de la de gestió de terres i residus com de seguretat i salut durant les obres.
Cal recordar que en un informe previ, la mateixa Agència de Residus de Catalunya, ja va determinar que la presència de sòls alterats no suposava un risc per la salut i no es considerava un sòl contaminat.