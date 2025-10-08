Energia
Els reusencs podran formar part de la comunitat d’autoconsum compartit de l’IMFE Mas Carandell
Es poden beneficiar totes les persones residents que visquin dins d’un radi de 2.000 metres respecte a la instal·lació fotovoltaica
L’Ajuntament de Reus ha obert la convocatòria per formar part de l’autoconsum compartit municipal vinculat a la instal·lació fotovoltaica de l’edifici de l’IMFE Mas Carandell. Un cop aprovades les bases definitives i la convocatòria, l’Ajuntament dona un pas més en la implantació d’aquest projecte pioner, impulsat a través de l’empresa municipal Reus Energia, que té com a objectiu fomentar l’autoconsum compartit i reduir la factura elèctrica de les famílies, autònoms i empreses.
L’energia dels panells fotovoltaics instal·lats a la teulada de l’IMFE Mas Carandell serà compartida amb els veïns i veïnes que hi prenguin part. A més de beneficiar-se de l’estalvi en la factura de la llum, els participants disposaran d’una aplicació de gestió energètica i de l’acompanyament d’un gestor especialitzat que els assessorarà periòdicament.
La instal·lació fotovoltaica de Mas Carandell té una potència nominal de 40 kWn i una producció anual estimada de 61.504 kWh. El 50% de l’energia generada es destinarà a l’autoconsum de l’edifici i l’altre 50% es compartirà amb usuaris residencials i terciaris de l’entorn, en un radi de fins a 2.000 metres del comptador de generació. Aquest radi inclou a 70.564 habitants de la ciutat, segons dades del Geoportal, que podran optar a formar part d'aquesta comunitat d'autoconsum.
Beneficis
Els membres de l’autoconsum compartit municipal de Reus podran escollir entre diferents modalitats de participació (de 0,5 kWp fins a 2 kWp), amb quotes anuals a partir de 66€ + IVA. Els estalvis estimats en la factura oscil·len entre els 90 € i més de 400 € anuals, segons la modalitat escollida, amb una reducció d’emissions de CO₂ que pot arribar fins als 640 kg per persona i any.
Aquest model permet gaudir dels avantatges de l’energia renovable sense haver d’assumir els costos i el manteniment d’una instal·lació pròpia, ja que és l’Ajuntament de Reus qui gestiona tota la infraestructura.
«L’autoconsum compartit municipal de Reus és una iniciativa que busca reduir la dependència energètica i promoure un model més sostenible i just. Amb aquest projecte, Reus se situa a l’avantguarda de les polítiques locals d’energia verda i transició ecològica», ha manifestat el regidor de l’Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio.
Sol·licituds de participació
Els veïns i veïnes interessats podran presentar la seva sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament o de manera presencial en un període de 30 dies hàbils fins el 17/11/25.
Poden participar totes les persones residents a Reus —tant propietaris com llogaters— que visquin dins d’un radi de 2.000 metres respecte a la instal·lació fotovoltaica de l’IMFE Mas Carandell.
El proper dijous, 16 d'octubre a les 19:00 hores al Centre Cívic Mestral tindrà lloc una presentació del projecte oberta a tots els veïns i veïnes per informar-los del seu funcionament.