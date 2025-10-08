Salut
"Pots ser tu, puc ser jo" porta a Reus els problemes de salut mental en adolescents
L’obra d’Enraona Teatre es representarà el 14 d’octubre al Teatre Fortuny dins del cicle “Què diu que fan? Escenaris de la Catalunya Sud”
Aquest dijous s’ha presentat al Teatre Fortuny "Pots ser tu, puc ser jo", una producció d’Enraona Teatre que aborda de manera directa i emotiva els problemes de salut mental en adolescents. L’obra compta amb el suport d’ITA, especialistes en salut mental, i la col·laboració de la psicòloga Núria Reig. A la roda de premsa hi han participat els regidors de Cultura i de Salut de l’Ajuntament de Reus, a més de l’equip artístic, que ha destacat la dimensió terapèutica i social del projecte.
La funció es representarà el pròxim 14 d’octubre al mateix Teatre Fortuny, amb dues sessions: una matinal per a escolars, a les 11 h, i una altra oberta al públic, a les 19 h. Després de la representació, s’organitzarà un col·loqui moderat per especialistes d’ITA, amb espai per a preguntes i debat amb el públic.
L’espectacle forma part del cicle “Què diu que fan? Escenaris de la Catalunya Sud”, impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Xarxa Territorial de Tarragona i Terres de l’Ebre, amb l’objectiu de fomentar la cooperació cultural i ampliar l’oferta escènica al territori. En aquesta segona edició, el cicle centra la seva temàtica en la salut mental, amb 14 espectacles i activitats programats en 11 municipis, entre ells Reus.
L'obra que es presentarà el pròxim dimarts s’estructura a partir d’experiències reals i testimonis verídics per narrar la història de dues mares i dues filles adolescents que afronten la depressió i els trastorns alimentaris. L’obra aborda temes com l’assetjament escolar, els abusos sexuals, les xarxes socials o el suïcidi, mostrant com aquestes situacions afecten tota la família. Amb una mirada crua però esperançadora, "Pots ser tu, puc ser jo" reivindica la importància de demanar ajuda i trencar el silenci entorn de la salut mental.
Per reforçar aquest objectiu, després de cada funció es durà a terme un col·loqui obert i voluntari, amb un servei d’assessorament anònim a través del correu electrònic ajuda@enraonateatre.com L’obra també posa en valor el paper dels testimonis reals que han inspirat el guió i han permès donar veu a joves i famílies que conviuen amb aquestes realitats.
Una companyia amb vocació social
Enraona Teatre, fundada el 2024, entén el teatre com una eina social, terapèutica, pedagògica i inclusiva. Dirigida per Joan Lluís Bozzo i Mariona Bosc, amb la participació de Mariona Bosch Nuri i Dimas Bozzo, la companyia treballa per visibilitzar problemàtiques socials i promoure canvis a través de la reflexió col·lectiva.
A més d’aquest primer muntatge de teatre social, la companyia impulsa projectes de teatre terapèutic per a col·lectius neurodivergents o en risc d’exclusió, cursos d’interpretació i coaching actoral, així com activitats de cohesió de grups per empreses.
Després del seu pas per Reus, la companyia prepara ja l’estrena de l’adaptació al castellà de Pots ser tu, puc ser jo, que arribarà properament a Màlaga.