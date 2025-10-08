Formació
L’Ajuntament de Reus organitza set sessions formatives dedicades a l’emprenedoria
Les activitats són gratuïtes i amb inscripció prèvia
L’Ajuntament de Reus presenta un Programa d’Acompanyament a la Persona Emprenedora amb set sessions formatives que es duran a terme entre els mesos d’octubre i novembre. En total són 18 hores de formació en què els assistents tractaran temàtiques rellevants en la gestió empresarial com la captació de clients, les finances, la sostenibilitat o la gestió del temps, entre d’altres.
El regidor en cap de l’àrea d’Empresa, Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, Òscar Subirats, destaca que la voluntat d’aquesta iniciativa, de la mateixa manera que la resta d’accions per part de la regidoria, és «oferir solucions i fer acompanyament a tot el teixit empresarial, per tal de dinamitzar l’economia local». Per aquest motiu, aquestes xerrades van dirigides tant a les persones que tenen la idea d’iniciar un negoci com aquelles que volen millorar alguns aspectes de la seva empresa.
Les activitats seran totalment gratuïtes i la que donarà el tret de sortida serà De la idea a l’emprenedoria. Reflexions abans d’emprendre, demà dijous 9 d’octubre. Altres sessions rellevants seran les de l’ús del català al teu negoci, el dia 23 d’octubre, la millora en l’impacte a xarxes socials, el 4 de novembre, o sobre com saber si un projecte és viable, el 12 de novembre, entre d’altres. Per tal d’assistir en qualsevol d’aquestes formacions s’ha de fer una inscripció prèvia a través del portal web inscripcions.reus.cat. Subirats remarca que aquestes jornades pretenen donar un impuls més a les persones emprenedores en el marc de les diferents iniciatives que es duen a terme des del consistori.
Altres serveis de la regidoria
Per una altra banda, el regidor fa valdre la feina feta durant el que portem de mandat, assegurant que «hem triplicat els serveis d’emprenedoria que oferim en tan sols dos anys. «Per exemple aquest any ja hem assessorat a més d’un centenar de persones i esperem millorar aquestes xifres», afegeix. Uns serveis que, segons el regidor d’Empresa, donen «resultats», ja que, per exemple, «les activitats econòmiques a la ciutat van a l’alça».
Entre les accions i serveis que té la regidoria en marxa, a banda de sessions formatives, hi ha el programa de Reempresa Aquest té com a objectiu facilitar el relleu de negocis, posant en contacte a una persona que vol tancar un negoci amb una persona que vol emprendre. També hi ha el cas del Consolida’t, un programa d’assessorament individual en àrees estratègiques com són el màrqueting, les finances o la legislació, adaptant-se al negoci en concret. Per un altre costat, i en col·laboració amb CoopCamp, la regidoria dur a terme iniciatives d’economia social i solidària amb l’objectiu d’acompanyar i promoure projectes cooperatius.