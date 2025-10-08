Societat
Asfuncat estarà amatent a FuneCamp perquè «no incorri» en competència deslleial
Mons diu que «no té sentit» que s'apliquin tarifes per sota dels costos i que s'hagin de sufragar amb diners públics
El president de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya, Josep Maria Mons, ha assegurat que «no té sentit» que les empreses apliquin tarifes per sota dels seus «costos reals», les quals puguin posar en «perill» la seva viabilitat econòmica. Mons ha fet aquestes declaracions en referència a la nova funerària supramunicipal FuneCamp, que es va posar en marxa a Reus, Salou, Vila-seca i Constantí el juny passat.
Segons els seus impulsors, aquesta ofereix tarifes un 30% més barates respecte a les privades. Mons apunta que aquest fet podria provocar que s'hagin de sufragar les despeses amb diners públics. «Jurídicament, no està permès i incorreríem en una competència deslleial», ha dit. També ha afirmat que hi estaran amatents.
El president d'Asfuncat ha afirmat que les empreses tenen «molt ben estudiats» els costos i argumenta que totes estan sotmeses als mateixos costos. Cap empresa, ni pública ni municipal, pot posar tarifes que estiguin per sota dels seus costos, cap pot incorre en competència deslleial», ha asseverat. En aquest sentit, ha assegurat que estaran amatents per comprovar si FuneCamp té viabilitat econòmica amb l'aplicació de tarifes un 30% «més barates». «Que vigili perquè nosaltres anirem a espiar per veure com s'ho poden fer», ha manifestat.
El responsable d'Asfuncat també ha subratllat que totes les funeràries de l'entitat treballen per oferir un servei de qualitat amb preus competitius. «Veurem quina influència pot haver tingut l'entrada d'aquest nou operador al Camp de Tarragona», ha afegit. Preguntat sobre la possibilitat que FuneCamp s'integri a l'agrupació, ha dit que ho podrà fer si compleixen amb els estatuts. «Podran entrar, com poden fer totes les empreses públiques, privades i mixtes, que segueixen els estatuts marcats», ha expressat. A més, ha recordat que l'empresa municipal de Reus ja en formava part.
FuneCamp, en funcionament des del juny
La funerària supramunicipal FuneCamp va entrar en funcionament aquest juny a Reus, Salou, Vila-seca i Constantí. Aquesta empresa pública disposa de sales de vetlles dels tres municipis, el tanatori i el crematori de Reus. Inicialment, està previst que funcioni amb els treballadors dels serveis funeraris de la capital de Baix Camp i, gradualment, s'ampliï la plantilla. Segons els seus impulsors, el servei bàsic tindrà un cost de 1.800 euros i el mitjà 2.800 euros. Això representa un 30% menys respecte als preus de les funeràries privades del territori.
Augmenten les incineracions i les cerimònies laiques
L'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat) ha presentat aquest dimecres l'Informe del sector funerari a Catalunya 2024. Entre les dades més destacades hi ha que les incineracions representen el 51,8% dels més de 58.000 serveis prestats l'any passat, uns 1,2 punts més respecte al 2022. Pel que fa a les cerimònies laiques, aquestes continuen a l'alça i suposen quatre dècimes més respecte al 2022.
El president d'Asfuncat, Josep Maria Mons, ha explicat que l'increment de les incineracions i de les cerimònies no religioses es deu a un canvi de tendència social. La patronal també ha reclamat, novament, la reducció de l'IVA funerari fins al 10% per reduir els costos a les famílies. Actualment, és del 21%.