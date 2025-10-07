Solidaritat
El V Concert Solidari a Reus recaptarà fons per l’Associació Supera’t
L'objectiu del concert és recaptar fons col·laborar en la inestimable tasca que està duent a terme l’Associació Supera’t de persones amb condició de l’espectre autista.
Aquest dimarts s’ha presentat a la Cambra de Comerç de Reus el V Concert Solidari a benefici de l’Associació Supera’t, que treballa amb persones amb condició de l’espectre autista.
El concert d'enguany compta amb el suport de Mémora, l’organització de la Cambra de Comerç de Reus, Mémora Fundación i la col·laboració de l’Ajuntament de Reus, l’Arxiprestat de Reus, la Unió de Botiguers i El Tomb.
Tindrà lloc el divendres 17 d’octubre a les 20:30 hores a la Prioral de Sant Pere i anirà a càrrec de l’Associació DoMiFa, formada per 12 corals i 250 cantaires, que presentarà el projecte CANONADES, dirigit per David Molina Font. Segons el seu director, “amb aquest projecte pretenem donar canonades als problemes i fer-ho amb música ens semblava la millor manera”.
El preu de l’entrada és de 10 euros, que es destinaran íntegrament a l’Associació Supera’t, també es podrà col·laborar a través d’una Fila 0 el dia del concert. Els fons recaptats es destinaran a activitats socials de l’entitat al llarg de l’any.
El vicepresident de la Cambra, Jaume Batista, ha destacat que “la Cambra estarà sempre al costat d’iniciatives com aquestes perquè el servei a la humanitat és la millor obra de vida”. Per la seva banda, el director de Mémora, Javier Ríos, ha remarcat que “organitzar concerts solidaris és molt important per donar visibilitat a entitats com l’Associació Supera’t”.
Des de l’Associació Supera’t, Mònica Bellido ha agraït que la seva entitat hagi estat escollida enguany i ha assenyalat que “actes com aquest ens encoratgen a tirar endavant i ens ofereixen una oportunitat de visibilitzar la condició de l’espectre autista”.