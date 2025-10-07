Equipament
La gespa de l’Estadi de Reus es prepara per la nova temporada amb una ressembra
Un cop finalitzades les tasques de ressembra al camp principal, es procedirà a ressembrar el camp d’entrenament de gespa natural.
L’Ajuntament de Reus, a través de Reus Esport i Lleure, ha iniciat aquesta setmana els treballs de ressembra del camp principal de l’Estadi Municipal, una actuació que dona continuïtat a la inversió realitzada l’any passat per disposar d’una gespa en condicions òptimes durant tota la temporada.
La ressembra, que tradicionalment es realitza entre setembre i octubre, permet preparar el terreny perquè estigui en bones condicions durant tot l’any. Els treballs han començat amb el rascat del terreny i la implantació de la gespa d’hivern, que conviurà amb la gespa d’estiu. La gespa d’estiu, adaptada a altes temperatures, amb menys necessitats hídriques i més resistència a malalties i males herbes, serveix de base per reforçar la gespa d’hivern i aportar densitat, uniformitat i resistència al terreny de joc.
Aquest sistema suposa un procés llarg, i la transició completa a la combinació de gespes es preveu que requereixi un o dos anys més de ressembres, depenent de l’evolució de la implantació. Aquesta temporada, a causa del calendari de partits, no serà possible disposar del període mínim de descans de tres setmanes necessari perquè la gespa germini i arreli de manera òptima, per la qual cosa les tasques es prolongaran i els efectes seran visibles per a jugadors i públic durant algunes setmanes.
Un cop finalitzada la ressembra del camp principal, està previst continuar amb el camp d’entrenament de gespa natural, assegurant així que tot el complex esportiu disposi d’un terreny en condicions per a tota la temporada.