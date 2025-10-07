Oci
ExproReus combinarà tecnologia, ciència i mobilitat en una fira per a tota la família
Un aparador de 20.000 m² amb una àmplia oferta comercial i un variat programa d’activitats pels més joves vinculat a la ciència i la innovació
La fira exproReus celebra la seva 53a edició del 9 al 12 d’octubre a firaReus Events, oferint un aparador de 20.000 m² amb una àmplia oferta comercial i un programa d’activitats pensat per a tota la família. L’entrada és gratuïta i l’horari d’obertura és de 9 a 21 hores.
L’acte d’inauguració oficial tindrà lloc el dijous 9 d’octubre a les 12 hores, a càrrec del cònsol general adjunt de la Xina a Barcelona, Hu Aimin.
Enguany, la fira presenta una forta presència del sector de l’automoció, la motocicleta i el vehicle industrial, amb uns 660 vehicles exposats de més de 80 marques, entre les quals destaquen Audi, BMW, Kia, Honda, Mercedes-Benz, Seat i Volkswagen, així com novetats en vehicles elèctrics i models acabats d’arribar al mercat. Fins i tot es podrà provar una selecció de vehicles a la zona exterior del recinte, al carrer Bèlgica.
La nova zona dedicada a la ciència i la innovació, vinculada a la recent distinció de Reus com a Ciutat de Ciència i Innovació, oferirà activitats i tallers per a infants i joves. Entre les propostes destaquen experiències de realitat virtual i augmentada, robòtica, ciberseguretat amb INCIBE, tallers de nutrició saludable, mobilitat sostenible, horticultura, construcció amb peces de fusta, i activitats culturals i artístiques com l’obra interactiva Portrait on the Fly.
El regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges, ha destacat que l’objectiu és que els visitants “entenguin la distinció de Reus com a Ciutat de Ciència i Innovació d’una manera pràctica i experiencial”.
A més, el 10 d’octubre tindrà lloc la segona edició del Reus Logistics Summit, una jornada professional sobre logística que posarà el focus en la innovació, la sostenibilitat i la gestió del talent, amb la participació d'empreses destacades i institucions, inclosa la URV.
Com cada any, la fira inclou el Tasting Village, amb foodtrucks i actuacions musicals, així com activitats infantils en diversos estands, on els més petits podran participar en tallers de pintura, cuina, anglès i elaboració de xapes, així com endur-se la seva foto en un fotomaton.