Societat
Reus revalida el màxim premi de Viles florides i serà la seu del certamen el 2026
La candidatura de la ciutat ha posat en valor enguany tots els projectes de renaturalització de la ciutat en marxa en el març de RENATUReus
Reus serà el proper 2026 la seu de l’acte de lliurament de les Flors d’Honor de Viles florides, el certamen que premia l’aposta dels municipis per la millora dels espais verds i l’enjardinament, i que reuneix unes 300 persones representants institucionals i del món de la jardineria de Catalunya i Andorra.
Així es va anunciar el passat divendres durant l’acte de lliurament dels premis que enguany ha tingut lloc a Sant Fruitós de Baiges. Durant l’acte es va confirmar que Reus es manté un any més al capdavant de la classificació dels municipis catalans reconeguts del certamen Viles Florides, que premia l’aposta dels per la millora dels espais verds i l’enjardinament. Reus ha tornat a obtenir el màxim guardó, quatre flors d’honor, en la 14a edició del certamen. Fins ara, cap municipi ha aconseguit el màxim premis de cinc flors d'honor. L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i el regidor de Via Pública, Daniel Marcos, van recollir el guardó.
L’alcaldessa va destacar que «tant el guardó com poder ser la seu del certamen són un reconeixement a la feina ben feta i a l’aposta per fer de Reus una ciutat més saludable i amb millor qualitat de vida; i per donar resposta al canvi climàtic amb solucions basades en la natura: l’incrementant el verd i la biodiversitat i millorant la relació de les persones amb el patrimoni natural».
La candidatura de Reus ha posat en valor enguany tots els projectes de renaturalització de la ciutat en marxa en el març de RENATUReus, dels quals destaquen 21 accions especifiques de jardinería urbana. Igualment, es destaquen les activitats socials, turístiques i de comunicació vinculades al espais verds, com els pròpies de RENATUReus, el programa d’educació ambiental el Concurs-exposició Nacional de Roses o el Festival Roses de Reus, entre altres