Salut
Reus rebrà l’elit científica mundial per debatre sobre salut i nutrició
La conferència internacional NUTS 2025 reunirà 28 experts del 9 al 10 d’octubre a la ciutat
La ciutat de Reus es convertirà els pròxims dies 9 i 10 d’octubre en l’epicentre mundial de la recerca en nutrició, amb la celebració de la conferència internacional NUTS 2025, organitzada per la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut d’Investigació Sanitària Pere i Virgili.
La trobada, que tindrà lloc a la seu de l’International Nut and Dried Fruit Council (INC), comptarà amb la participació de 28 experts internacionals, que analitzaran l’evidència més recent sobre els efectes dels fruits secs i les fruites deshidratades en la salut. Entre els temes que es debatran destaquen la depressió, la funció immune, la salut renal i els nutracèutics.
La conferència estarà presidida pel professor Jordi Salas-Salvadó, president del Fòrum Mundial de l’INC per a la Recerca i Difusió en Nutrició i Professor Distinguido de Nutrició i Investigador ICREA-Acadèmia a la URV. Segons Salas-Salvadó, “NUTS 2025 és un esdeveniment clau per traçar el passat, present i futur de la recerca en aquest camp, reforçant l’evidència que guiarà les recomanacions dietètiques i destacant la importància del consum diari de fruits secs i fruites deshidratades per a la salut”.
Entre les activitats previstes, es presentarà una actualització de l’estudi NUTPOOL, finançat per l’INC, que combina dades de múltiples cohortes per reforçar l’evidència sobre els beneficis d’aquests aliments. A més, se celebrarà un panel de debat sobre les declaracions de propietats saludables a Europa, Estats Units i Canadà, compartint experiències i explorant possibles direccions futures.
L’esdeveniment també servirà com a plataforma per presentar una iniciativa de sostenibilitat impulsada per l’INC, amb l’objectiu de promoure pràctiques sostenibles a la indústria dels fruits secs i les fruites deshidratades. La directora executiva de l’INC, Goretti Guasch, va afirmar: “La recerca en nutrició està al cor de la nostra missió, i ens enorgulleix presentar aquesta important iniciativa de sostenibilitat que impulsarà bones pràctiques a tota la indústria”.