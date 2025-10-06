Urbanisme
El projecte de rehabilitació del Carrilet, seleccionat per rebre 6 MEUR d'ajuts FEDER
L'import de la subvenció correspon al 40% de la inversió pública prevista en el projecte, la qual suma un total de 15.047.052 euros
El projecte de reordenació urbana de l'entorn del Carrilet ha estat seleccionat de manera provisional per rebre un ajut de 6 milions d'euros dels Fons Europeu de Desenvolupament Reginal (FEDER). L'Ajuntament de Reus ha rebut la resolució amb què es concedeix provisionalment l'ajut al projecte Carrilet: revitalització i connexió urbana del sud de la ciutat.
L'import de la subvenció és de 6.018.821 euros i correspon al 40% de la inversió pública prevista en el projecte, la qual suma un total de 15.047.052 euros. Passat el termini de presentació de possibles al·legacions, la proposta de resolució esdevindrà definitiva.
La confirmació de la subvenció suposarà l'acceleració d'un projecte amb el qual l'Ajuntament de Reus busca la transformació urbanística amb impacte social, ambiental i econòmic del barri del Carrilet en primer terme, i posteriorment al conjunt dels barris del sud de la ciutat. En aquest sentit, l'objectiu del pla és la millora de la qualitat de l'espai públic, els serveis i equipaments públics del barri i la transició cap a una mobilitat urbana més sostenible.