Castells
Les colles de Valls dominen la diada del Mercadal, que acaba amb un accidentat intent de 9 de 9 amb folre de la Vella
L'organització ha suspès l'actuació després del retard per atendre els ferits en la caiguda de la construcció
Les colles de Valls han dominat una diada castellera del Mercadal que ha finalitzat de forma precipitada després d'un accidentat intent de 9 de 9 amb folre per part de la Vella dels Xiquets de Valls.
L'organització ha decidit suspendre l'actuació quatre hores després de l'inici i arran del retard que ha causat l'atenció als ferits, que ha ocupat simultàniament les sis ambulàncies disponibles. Fins llavors, els de la camisa rosada havien sobresortit descarregant el 5 de 9 amb folre i el 4 de 9 net, totes dues construccions de gamma extra.
La Jove dels Xiquets de Valls ha descarregat el 3 de 9 i el 4 de 9 sense folre mentre que els Castellers de Vilafranca han carregat el 5 de 9 amb folre i descarregat el 8 de 9 a més del 4 de 9 amb folre.
Les colles castelleres de Valls han estat les triomfadores d'una accidentada dissetena diada del Mercadal de Reus, que ha viscut una arrencada reivindicativa amb les cinc colles participants -al costat de la Vella, la Jove de Valls i Vilafranca, els Capgrossos de Mataró i els amfitrions: els Xiquets de Reus- aixecant pilars de quatre enarborant la bandera Palestina.
La Vella ha posat la directa des del primer moment i ha completat les dues primeres rondes sense pràcticament màcula, amb tres castells de gamma extra. Els de la camisa rosada han plantejat una actuació molt seriosa arrencant amb un 5 de 9 amb folre que han descarregat sense problemes. A la segona ronda, han redoblat l'aposta amb el 4 de 9 sense folre, que han descarregat de forma solvent i entre crits d'eufòria després de dos peus desmuntats.
Amb la idea de poder culminar una actuació que podria haver estat històrica després de descarregar dos gammes extra, han intentat completar per primer cop el mastodòntic 9 de 9 a la tercera ronda.
Quan el castell estava pràcticament aixecat i la canalla estava arribant al capdamunt, l'estructura ha cedit per la part central, ocasionant una caiguda multitudinària amb diversos ferits.
Alguns han estat atesos per contusions pels serveis mèdics a la casa de la vila, però uns quants han hagut de ser traslladats a l'Hospital de Sant Joan, segons l'organització, cap amb ferides greus.
La Colla Jove dels Xiquets de Valls, que tornava al Mercadal després d'uns anys d'absència, no ha tingut una bona arrencada. El seu intent de 2 de 9 amb folre i manilles ha fet llenya quan la canalla ja s'enfilava fins al capdamunt. Els de la camisa vermella, però, s'han sobreposat descarregant el seu segon tres de nou amb folre de la temporada i igualant de forma solvent el 4 de 9 sense folre dels seus convilatans.
Per la seva banda, els Castellers de Vilafranca han tancat aquest dissabte una actuació sòbria. En la primera ronda han carregat el 5 de 9 amb folre, que ha caigut quan la canalla ja iniciava el camí de baixada. Els verds han descarregat sense problemes el 9 de 8, amb les seves tres aletes, i han tancat amb un 4 de 9 amb folre que han descarregat també sense dificultat.
Per últim, els Capgrossos de Mataró han aconseguit descarregar al Mercadal el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre, el tercer de la temporada en aquest cas. La colla amfitriona, els Xiquets de Reus, han fet dos intents de 3 de 9 amb folre i han aconseguit descarregar el 3 de 8 net a la tercera ronda.