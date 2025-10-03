Política
L'alcaldessa de Reus demana celeritat per desencallar les obres de la residència de l'ICASS
Guaita assegura que encara no s'ha pres cap decisió sobre si s'enderroca o es rehabilita l'edifici
L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha demanat celeritat per resoldre la situació de la residència de la gent gran, l'ICASS, tancada des del juliol de 2024. Segons la batllessa, encara no s'ha pres cap decisió sobre si es reformarà l'edifici o s'optarà per enderrocar-lo i fer una construcció nova. Guaita no s'ha posicionat sobre quina és la millor opció i ha dit que volen que es faci "el millor per a la ciutadania". Després de la reunió d'aquest dijous del secretari general de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat amb les famílies i responsables del govern municipal, Guaita ha exigit un calendari per desencallar les obres: "Demanem que hi hagi una calendarització i que es porti a terme el més ràpid possible".