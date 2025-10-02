Successos
Un vianant mor atropellat per un autobús a la T-11 a Reus
L'accident s’ha produït al punt quilomètric 11,5 de la T-11 i ha obligat a activar Mossos, Bombers i SEM mentre se n’investiguen les causes. Amb aquesta víctima ja són 113 les persones mortes a les carreteres catalanes aquest 2025
Un vianant ha mort aquest dijous al vespre en ser atropellat per un autobús a la T-11, al terme municipal de Reus. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre s’ha produït al punt quilomètric 11,5 d’aquesta via i els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 20.54 hores.
Per causes que encara s’estan investigant, el vehicle va envestir la víctima mortal quan circulava per aquest punt de la carretera. A conseqüència de l’impacte, el vianant va perdre la vida.
Arran del sinistre, es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Amb aquesta víctima, són ja 113 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres catalanes durant aquest 2025, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.
El mateix organisme recorda que el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT) està a disposició dels familiars i afectats els 365 dies de l’any. Aquest servei ofereix orientació sobre tràmits posteriors a un sinistre, informació sobre recursos disponibles i drets reconeguts per la legislació vigent, així com suport psicològic. El SIAVT atén a través del telèfon gratuït 900 100 268 i del web victimestransit.gencat.cat.