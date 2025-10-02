Societat
Tornen les visites guiades nocturnes al Cementiri General de Reus per Tots Sants
Del 21 al 23 d'cotubre s'oferiran tres passis cada dia de l'activitat
El Cementiri General de Reus acollirà els dies 21, 22 i 23 d'octubre un nou cicle de visites nocturnes guiades, coincidint amb la festivitat de Tots Sants. Com els anys anteriors, cada dia es programaran tres passis amb aquests horaris: 19.30h, 20.30h i 21.30h.
Aquestes visites nocturnes organitzades per l'empresa funerària supramunicipal FuneCamp són gratuïtes i tenen com a finalitat divulgar l'important patrimoni històric de l’equipament funerari reusenc, així com la riquesa artística que s'hi conserva i que, en els darrers anys, ha aconseguit un major reconeixement gràcies a les accions de divulgació realitzades.
La consellera delegada de Funecamp, Montserrat Flores, ha posat de manifest que l’alta demanda d’aquesta activitat «respon al creixent interès de la ciutadania per descobrir el cementiri. Un interès que des de Funecamp promovem amb una programació estable de propostes al llarg de l’any com ara les activitats divulgatives per primavera, les visites diürnes o les visites turístiques en col·laboració amb Reus Promoció».
El col·lectiu La Gata Borda -sota la direcció de l'actriu reusenca Ester Cort- serà novament l’encarregat de guiar temàticament el recorregut.
Reserva d’entrades
Per tal que l’obtenció d’invitacions per a aquestes sessions sigui còmoda per a la ciutadania interessada, i davant l’elevada demanda de peticions que cada any es reben per a aquestes visites, el sistema de reserva d’invitacions serà el mateix que ja s’ha utilitzat els dos darrers anys. D’aquesta manera s’incrementen les possibilitats d'accés a aquesta activitat que es porta a terme anualment en aquest equipament funerari.
Per poder accedir a alguna de les nou sessions programades, caldrà tramitar la invitació a través del web www.funecamp.cat a partir de les 9.00 hores del dia 6 d'octubre i fins a les 9.30 hores del 13 de setembre. Cada persona podrà sol·licitar un màxim de 4 places per a les sessions on li interessi assistir.
Per qüestions de seguretat, cal recordar que cada sessió tindrà un aforament màxim de 40 persones. Si una sessió ha rebut reserves per a 40 persones o menys, se’ls assignaran directament les entrades definitives.
En cas que una sessió hagi rebut reserves per a més de 40 persones, les invitacions s'atorgaran entre totes les sol·licitades, a través d'un sorteig públic que es farà el dia dia 13 d'octubre a les 9.30 hores a la sala de cerimònies del crematori municipal de Reus.
En qualsevol cas, les entrades definitives seran trameses als seus adjudicataris a través de correu electrònic i caldrà confirmar-les responent al correu rebut.