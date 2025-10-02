Societat
Reus acollirà la Marxa per la Llengua el 25 d'octubre en motiu del Correllengua
Aquesta iniciativa popular promou i reivindica la llengua i la cultura catalanes a través de diverses activitats organitzades des de la societat civil
Aquest dijous s’ha donat a conèixer la iniciativa del Correllengua a la comunitat educativa, concretament a 2.200 estudiants dels 38 centres educatius públics i concertats de Reus. L’acte, celebrat a la plaça de la Llibertat, ha estat conduït per la periodista de Canal Reus, Paula Jansà, que ha entrevistat Albert Salas, representant del Correllengua. Salas ha explicat en què consisteix aquesta iniciativa popular que promou i reivindica la llengua i la cultura catalanes a través de diverses activitats organitzades des de la societat civil, així com ha animat el públic a participar de la Marxa per la Llengua del 25 d’octubre.
Durant l’acte, un membre de la junta del Reus Deportiu i un jugador del primer equip d’hoquei han fet entrega del testimoni, obra de l’escultor reusenc Manel Llaurador, que s’utilitzarà durant la Marxa per fer els relleus. El Reus Deportiu ha estat l’encarregat de guardar-lo des de l’edició anterior del Correllengua i serà una altra entitat qui el custodiï fins l’any que ve.
En aquest esdeveniment també s’ha presentat la nova versió de la cançó oficial del Correllengua, a càrrec de Fetitxe 13, membre del col·lectiu Versembrant, i Clara Color.
L’acte central del Correllengua Reus 2025, la Marxa per la Llengua, serà el dissabte 25 d’octubre, i tindrà un recorregut de 12 km per tota la ciutat, distribuït en 13 trams i que es farà per relleus. S'iniciarà a l'escola La Vitxeta, a les 11 h, i culminarà a la plaça Llibertat amb un acte festiu, moment en què es llegirà el manifest del Correllengua, i tindrà lloc l'actuació musical de Mano's Rock i un dinar popular a càrrec de La Bacanal.