Salut
Més de 200 professionals de la salut cardiovascular es reuniran a Reus en un congrés
Una trentena de conferenciants dels principals centres assistencials i de recerca de Catalunya i València, a més de pacients es reuniran a firaReus Events
Reus es convertirà aquest cap de setmana en el punt de trobada de referència en l’àmbit de la salut cardiovascular amb la celebració del II Congrés de la Societat Catalana de Lípids i Arterioesclerosi i les XXVII Jornades de la Xarxa d’Unitats de Lípids i Arterioesclerosi (XULA). Durant tres dies, més de 200 professionals de la medicina i àmbits afins de les ciències de la salut, clínics i investigadors bàsics, debatran sobre els últims avenços en la prevenció i el tractament de les malalties cardiovasculars, primera causa de mort al nostre país.
Al congrés, presidit pel Dr. Lluís Masana (Universitat Rovira i Virgili) i la Dra. Daiana Ibarretxe (Hospital Universitari Sant Joan de Reus) es donaran cita una trentena de conferenciants dels principals centres assistencials i de recerca de Catalunya i València. També es donarà veu als pacients afectats per aquests trastorns.
El programa científic inclou taules rodones, conferències i presentacions de comunicacions que abordaran temes com les noves teràpies per a la diabetis i l'obesitat, el control sostingut del colesterol LDL i les noves estratègies terapèutiques o la hipercolesterolèmia familiar i els reptes del diagnòstic precoç, entre altres.
A més, el congrés comptarà amb conferències magistrals que ens aproparan al futur més immediat: Digital Twins: una eina d’IA que canviarà la manera de tenir cura de la salut, a càrrec del Dr. Josep Maria Piqué, i la conferència de clausura Els lípids determinen la longevitat?, a càrrec del Dr. Reinald Pamplona.
També hi haurà activitats per animar a la pràctica d’activitat física, com la Caminada Cardiosaludable Modernista per Reus, que unirà salut i patrimoni cultural i tindrà lloc el proper 4 d’octubre. L’acte inaugural del congrés anirà a càrrec de la Sra. Sandra Guaita, alcaldessa de Reus; la Dra. Fàtima Sabench, degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV, i el Dr. Anton Benet, gerent de Salut Sant Joan Reus-Baix Camp.