Efemèride
L’escola de taekwondo Koryo de Reus celebra els seus 35 anys de trajectòria
El gimnàs va organitzar una petita festa per commemorar l'aniversari
Va començar en un petit local al barri d'Horts de Miró el 1990 i, avui dia, és una escola consolidada amb més de 200 alumnes. El gimnàs Koryo, especialitzat en l'ensenyament del taekwondo, va celebrar ahir els seus 35 anys de vida. El director i professor del centre, Diego Torres, recorda com la seva història va començar per la «il·lusió» d'un jove de 22 anys. «Granet a granet, fins ara», narra. De fet, Torres comenta que hi ha pares que han sigut alumnes seus i que, avui dia, porten els fills a l'escola.
Quan Koryo va obrir portes al carrer de Constantí, el ventall de possibilitats per practicar arts marcials era molt reduït. En l'actualitat, ja instal·lats a Carrasco i Formiguera, «hi ha molta competència, que això és bo, perquè, així, tu també espaviles», reflexiona.
De cara al futur, Torres i la seva dona tenen intenció de continuar amb les portes obertes «fins a la jubilació». Per aleshores, apunten que hi ha alumnes que volen formar-se per ser docents i, per tant, «segur que algú seguirà».