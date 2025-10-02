Equipaments
La Generalitat es compromet a finançar el futur Pavelló del Molinet
El Govern sufragarà el projecte, ubicat a Mas Iglesias, aportant-hi 2 milions d’euros
L’Ajuntament de Reus ha aconseguit el compromís per part de la Generalitat de Catalunya per tal de disposar dels 2 milions d’euros per part del govern autonòmic per fer que el Pavelló del Molinet sigui finalment una realitat. Segons informa Diari de Tarragona i ha pogut confirmar Diari Més, durant la visita institucional del conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, el passat divendres a Reus, l’alcaldessa, Sandra Guaita, es va reunir amb el conseller i va aconseguir el seu compromís per impulsar aquest equipament esportiu. Està previst que sigui un nou pavelló doble esportiu ubicat al barri de Mas Iglesias, annex a l’Institut Roseta Mauri, i que necessitaria una inversió de més de 4,1 milions d’euros.
Precisament, és un projecte que fa més de 20 anys que es reclama per part del veïnat, mentre que l’Ajuntament i la Generalitat, amb el pas de diversos governs, mai no havien aconseguit arribar a un acord del finançament. A més, el compromís no tan sols és referent a la partida pressupostària, sinó també sobre el calendari, ja que esperen que les obres podrien començar abans d’acabar l’any 2025.
Altres compromisos
Per un altre costat, altres qüestions que van intentar desencallar van ser la futura Facultat de Medicina al Campus Bellissens o la problemàtica de la residència ICASS. Pel que fa a la facultat, ambdues administracions van tancar la reunió assegurant que es posarien «a fons» amb aquesta qüestió per tal d’aconseguir que la nova construcció sigui una realitat. Quant a la Residència de Gent Gran ICASS, des del Govern asseguren que estan intentant tancar un acord amb l’Estat, titular de la propietat, per tal de fer efectiva la construcció. En cas que no es produeixin avenços, la voluntat per part de l’executiu català és portar la qüestió a la pròxima comissió bilateral amb el govern espanyol.
Concretament, l’actuació a la residència ha patit modificacions pel que fa al cost final, segons va avançar Diari Més. Les darreres valoracions tècniques han revisat la xifra a l’alça i, dels 14 milions d’euros inicials que s’esperava que costaria l’obra, ara se situa en uns 19,5 milions d’euros. Es tracta d’una quantitat que, en paraules de la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, «sobrepassa amb escreix el cost de construir una nova residència». Davant del nou escenari i atesa la dimensió de la inversió, la consellera afirma que «el Departament estudia diverses alternatives». A més, el projecte ha estat inclòs dins el Pla Estratègic d’Actuacions vigent, però «està pendent de modificació a causa de l’augment del pressupost estimat».