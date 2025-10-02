Societat
La Fundació Pere Mata ajuda cada any a 350 persones amb malaltia mental severa a trobar feina
L'organisme celebra 20 anys dels serveis especialitzats d'inserció laboral havent triplicat la xifra de persones ateses
La Fundació Pere Mata celebra aquest mes d'octubre 20 anys del serveis especialitzats d'inserció laboral per a persones amb malaltia mental severa. En total, actualment s’atenen 350 persones cada any, el triple que fa deu anys. Aquests serveis tenen per objectiu contribuir a la rehabilitació de la persona mitjançant l'activitat laboral.
Segons ha explicat la directora de la Xarxa Social de Salut Mental, Mara Josep Delor, durant aquests 20 anys la Fundació ha anat complementant els diferents serveis fins a cobrir totes les fases de la inserció laboral, amb serveis adaptats a les necessitats de cada persona.
La Fundació dissenya itineraris formatius personalitzats per a les persones que superen el procés d'avaluació. El circuit més habitual comença amb la vinculació als serveis prelaborals; continua amb una primera contractació al Centre Especial de Treball; es complementa amb accions formatives i culmina amb la inserció al mercat laboral ordinari.
Els diagnòstics més freqüents de les persones ateses són l'esquizofrènia i el trastorn bipolar, i en els darrers anys ha augmentat notablement la presència de persones amb trastorn de l'espectre autista. A més, cada cop les persones que arriben als serveis laborals són més joves, la qual cosa permet actuar en fases incipients de la malaltia.
Aquest volum de persones ateses i la complexitat assistencial que presenten fa que els serveis especialitzats d'inserció laboral de la Fundació Pere Mata siguin referents a l'estat.
Segons ha explicat el gerent de la Fundació Pere Mata, Enric Cardús, el treball és un element rehabilitador clau per a les persones amb malaltia mental, ja que redueix la simptomatologia ansiosa i depressiva; disminueix els ingressos i l’estada hospitalària, millora l'adherència al tractament, i millora la satisfacció vital. A més redueix l'estrés familiar i ajuda a millorar les relacions socials de les persones amb malaltia mental.
Festa
Per celebrar els 20 anys dels serveis d'inserció laboral de la Fundació Pere Mata, s'ha preparat una festa d'aniversari que vol ser un reconeixement a la trajectòria, la feina feta i el compromís de totes les persones, empreses, entitats i institucions que han fet possible aquest projecte al llarg d'aquests vint anys. L'acte serà el dissabte 4 d'octubre al matí i inclou una visita guiada al taller del Centre Especial de Treball, una exposició fotogràfica i la projecció d'un vídeo commemoratiu d’aquests 20 anys.
Per altra banda, el 21 d’octubre s’emetrà en directe el podcast l’Ordre Caòtic, en què participaran persones usuàries i professionals dels serveis laborals, que n’explicaran el funcionament dels diferents serveis i la seva experiència.