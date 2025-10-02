Successos
Ferit lleu un agent de Mossos en una persecució a prop del centre de Reus
Un individu va fugir en requerir ser identificat
Un agent dels Mossos d’Esquadra va resultar ferit lleu durant una persecució produïda a tocar del centre de Reus ahir a la tarda. Segons informen fonts policials a Diari Més, es va voler identificar un home que estaven buscant, però l’individu va fugir. En el transcurs de la persecució, que va mobilitzar múltiples dotacions policials, l’agent va resultar ferit lleu. Mossos apunten que hi hauria altres persones implicades i que hi hauria previsió de detinguts.
L’operatiu, que va comptar amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana, va desembocar al carrer dels Recs, on el desplegament de les forces de seguretat va cridar l’atenció dels vianants, que van amalgamar-se en l’encreuament amb el carrer de Sant Joan preguntant-se què havia succeït. Hi va haver presència de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana de Reus.
El tram del carrer dels Recs entre carrer de Sant Joan i carrer de Sant Llorenç va quedar tallat durant uns minuts. Cap a les 19.20 hores, la policia autonòmica va emportar-se una dona adulta que estava dins d’un immoble del carrer dels Recs.
La gran concentració de gent va obligar la Guàrdia Urbana de Reus a vigilar el trànsit. Mentrestant, alguns testimonis van assegurar que havien sentit crits i vist un home introduint-se en l’habitatge mencionat del carrer dels Recs.