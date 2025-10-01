Equipaments
El New Art Centre s’inaugura el 2 d’octubre amb la voluntat de crear, conservar i exposar art tecnològic
L’espai disposa de 3.000 metres quadrats a la vora de la carretera de Constantí
El New Art Centre de Reus serà finalment una realitat amb l’obertura oficial de les seves instal·lacions el dia 2 d’octubre. Un espai que estarà dedicat a la producció, conservació i exposició d’obres d’art amb un espai de 3.000 metres quadrats ubicat a la vora de la carretera de Constantí. El president del Patronat de la New Art Foundation, Andreu Rodríguez, celebra que finalment tota la feina feta vegi els seus fruits i destaca que serà un centre «singular». «Serà un centre únic, que difícilment es podrà comparar amb altres centres d’art del món. Gràcies a aquesta especialització, esforç col·lectiu i singularitat creiem que aquest centre es posicionarà al mapa mundial», aposta Rodríguez. Per la seva banda, el director del New Art Foundation, Vicente Matallana afirma que aquest centre serà un «organisme viu»: «No és només un edifici amb 3.000 metres quadrats amb sales, tallers, laboratoris i un magatzem especialitzat, és una arquitectura operativa on tot està connectat i que s’activarà amb la presència de diferents agents».
El centre neix amb una aposta clara per promoure la cooperació, les relacions i l’aprenentatge constant i pretén consolidar la ciutat de Reus com un referent de l’art tecnològic. Per tal d’aconseguir els seus objectius el New Art Centre oferirà diferents serveis a la comunitat artística, un dels més destacats serà la custòdia, conservació i restauració d’obres amb espais especialitzats per aquesta tasca. «Aquest projecte respon a una anàlisi i diagnòstic. Un dels problemes inherents de l’art tecnològic és que són organismes tecnològics vius, propensos al desgast i l’obsolescència, fet que presenta una situació més complicada que amb l’art tradicional. I moltes vegades, l’artista no disposa ni dels recursos ni la infraestructura per conservar les obres», valora Matallana. Altres serveis que s’oferiran des del New Art Centre seran el de suport a la producció i creació d’obres d’art tecnològic i digital, organització d’exposicions pròpies i cessió d’obres o espais o assistència tècnica en tecnologia museística, entre altres.
Un fill amb molts pares
Fa més de vint anys que la New Art Foundation treballa donant suport a la comunitat artística i els seus responsables han fet valdre tota la feina feta fins ara per tal de crear el New Art Centre, però també admeten i agraeixen que ha estat un objectiu assolit amb ajut extern. «Sense el suport d’institucions i empreses el centre probablement hauria obert al final, però mai amb la dimensió, l’ambició i la força que tindrà», remarca la directora-gerent del New Art Centre, Montse Grau. Entre aquests suports hi ha l’Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona com a institucions i entre les empreses hi ha l’Arts Connection Foundation, Tecnolama, MaserGrup, Fundació La Caixa o el Grup Oliva Motor, entre d’altres. «Hem volgut fer d’ambaixadors del projecte, perquè creiem rellevant que el territori pugui tenir aquest centre. A més, Reus és l’escenari idoni per un espai d’aquestes característiques pel tarannà reusenc de voler anar sempre a l’avantguarda», opina la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó.