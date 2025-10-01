Successos
Crema un vehicle durant la matinada en un pàrquing a l'avinguda de Bellissens
El foc s'ha propagat a la vegetació que hi havia al costat i s'ha cremat un arbre
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un incendi d'un vehicle a Reus. L'avís l'han rebut a les 02.12 hores i han destinat una dotació que s'ha desplaçat fins al número 29 de l'avinguda de Bellissens.
El vehicle ha cremat completament i el foc s'ha expandit a la vegetació que hi havia al costat. Un arbre s'ha vist afectat pel foc, tot i que l'extensió total ha estat molt petita gràcies a la intervenció del cos de Bombers. Cap persona ha resultat ferida.