La ZBE de Reus inicia les notificacions sense sanció als vehicles més contaminants
A partir de l’1 de desembre s’implantarà de forma efectiva la Zona de Baixes Emissions amb les restriccions d’accés i l’aplicació de sancions
La Zona de Baixes Emissions de Reus (ZBE) inicia aquest dimecres una nova fase de desplegament amb la notificació sense sanció als vehicles més contaminants. Aquesta mesura s’inclou en la fase informativa d’implantació de la ZBE i afecta als vehicles sense etiqueta ambiental que atorga la Direcció General de Transit (DGT) de persones titulars no empadronades a Reus o que no paguen l’impost de circulació a la ciutat.
La fase de notificació s’allargarà fins al 30 de novembre. A partir de l’1 de desembre s’implantarà de forma efectiva la ZBE amb les restriccions d’accés i l’aplicació de sancions en cas d’incompliment als vehicles sense distintiu ambiental de persones no residents a Reus i que no paguin l’impost de vehicles a la ciutat.
Les notificacions que s’enviïn en aquesta fase informativa que ara s’engega podran no tenir en compte si el vehicle notificat ha tramitat alguna de les autoritzacions, exempcions o moratòries que preveu l’ordenança municipal que regula la ZBE de Reus.
Cal recordar que a partir de l’1 de desembre, els vehicles sense distintiu ambiental disposaran de fins a 24 dies l’any per circular per la ZBE sense necessitat de tramitar cap autorització; i que, igualment, podran accedir-hi si estacionen en un aparcament soterrani municipal o privat d’ús públic amb conveni amb l’Ajuntament. Tota la relació d’autoritzacions, exempcions i moratòries es pot consultar a https://mobilitat.reus.cat/zbe.
La ZBE estarà activa els dies feiners de dilluns a divendres, de 7:00 a 19:00h, amb la qual cosa estarà oberta a tots els vehicles els dies festius, i els feiners de 19:00 a 7:00h.
Accions de participació prèvies
Amb tot, l’Ajuntament ha portat a terme accions d’informació i participació des del primer moment, i la normativa municipal que regula la ZBE incorpora aportacions ciutadanes recollides en la consulta pública celebrada entre els mesos de març i abril de 2024; en les 5 sessions informatives i de debat amb col·lectius específics fetes el maig de 2024 amb representants del sector del comerç i l’empresa; del sector de la distribució; la comunitat educativa; les entitats veïnals; i el sector del transport).
El redactat definitiu de l’ordenança també incorpora algunes de les al·legacions presentades durant l’exposició pública del text aprovat inicialment.
L’ordenança és també fruit del treball de la comissió municipal redactora de l'ordenança, integrada per representants dels grups municipals i la participació de tècnics de diferents àrees de l’Ajuntament.