Cultura
La tercera edició de La Festa Modernista de Reus aposta per la gastronomia i noves teatralitzacions
La Festa Modernista de Reus posa a la venda les entrades amb més espectacles, noves visites teatralitzades i la gastronomia com a fil conductor
La tercera edició de la ‘Reus 1900. Festa Modernista’ ja ha posat a la venda les entrades per a les activitats que es celebraran del 10 al 12 d’octubre, amb la gastronomia com a fil conductor.
Com a acte previ, aquest dimecres 1 d’octubre s’inaugura a la sala d’exposicions del Palau Bofarull, l’exposició de fotografies organitzada pel col·lectiu FOTOCAT, dedicada a la segona edició de la festa. La mostra es podrà visitar fins el 12 d’octubre.
Enguany, l’esdeveniment, organitzat per Reus Promoció amb la col·laboració de la Casa Navàs i la participació de Canet de Mar com a ciutat convidada, amplia el nombre d’espectacles i consolida les recreacions i actuacions de petit format com a eix central. La festa començarà el divendres al vespre amb un cabaret de principis de segle al Jardí de la Casa Rull i continuarà amb un ball de tarda al Círcol, degustacions d’aiguardent al Palau Bofarull i representacions a la Casa Gasull, que permetran conèixer la vida de les famílies reusenques del 1900. També es duran a terme teatralitzacions al Saló de Plens de l’Ajuntament, convertint-lo en un escenari històric.
Les noves visites teatralitzades s’incorporen a espais patrimonials com l’Escola Prat de la Riba, el Jardí de la Casa Rull i el Taller Hipòlit Montseny, que obre de nou les seves portes. L’Institut Pere Mata ofereix una visita amb música en viu per reviure el Reus del 1900 a través de l’Angeleta, i al Gaudí Centre s’estrenen diferents escenografies i dramatúrgies.
La Casa Navàs serà un altre dels grans escenaris, amb l’estrena de “El gran menú”, un recorregut per la gastronomia modernista, i la renovació de l’espectacle “Entreteles”, que evoca la memòria de l’antiga botiga de teixits. Bona part de les activitats i recreacions de carrer giraran al voltant de la gastronomia, posant en valor la relació de Reus amb el menjar i el beure a principis del segle XX.
Com en edicions anteriors, no hi faltaran recreacions teatrals de carrer ni rutes guiades per descobrir els espais emblemàtics de la ciutat. Els escenaris principals estaran al centre de Reus, amb la plaça del Mercadal com a punt neuràlgic, la plaça de Prim dedicada al públic familiar i la plaça del Dr. Sabater acollint una exposició sobre la gastronomia del Reus del 1900.
A més, coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni, alguns espais emblemàtics oferiran visites gratuïtes, permetent que més públic gaudeixi de l’oferta patrimonial i cultural de la ciutat.