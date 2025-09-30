Art
El New Art Centre de Reus obre les portes amb l’exposició Hello World!
Un nou espai cultural de més de 3.000 m² que cristal·litza vint anys de treball continuat en producció, conservació i divulgació de l'art tecnològic
Reus estrena un nou espai cultural de primer nivell: el New Art Centre. El pròxim 2 d’octubre s’inaugura oficialment aquest equipament de més de 3.000 m² dedicat a l’art tecnològic i digital, i que arrenca amb l’exposició Hello World!. La mostra proposa un viatge per seixanta anys d’art tecnològic a través de més de 27 peces de la New Art Collection (antic fons BEEP Collection).
Un centre únic a Catalunya
El New Art Centre és fruit de vint anys de treball de la New Art Foundation, entitat que ha liderat la producció, conservació i divulgació d’aquest tipus d’art. El centre combina sales d’exposició, tallers i magatzems especialitzats, i es presenta com “un organisme viu” on la investigació, la conservació i la creació conviuen i es retroalimenten.
Inspirat en referents com el Schaulager de Basilea o el Depot Boijmans Van Beuningen de Rotterdam, aposta per un enfocament cooperatiu i obert, alineat amb els objectius de la New European Bauhaus. Amb aquesta obertura, Reus es consolida com a capital de l’art tecnològic i Catalunya reforça la seva posició com a pol europeu d’innovació cultural i científica.
El centre també ofereix programes de custòdia i conservació d’obres digitals, suport a la producció i residències artístiques, exposicions pròpies i itinerants, així com assessorament i dotació tecnològica a institucions. A part, incorpora visites educatives i socials per apropar l’art digital al públic general.
L’exposició inaugural: Hello World!
La primera mostra del centre pren el nom de l’expressió més bàsica de la programació informàtica: Hello World! Un títol que simbolitza l’inici d’una nova etapa i que proposa al visitant una experiència immersiva i dinàmica.
A través de més de 27 obres de la col·lecció, l’exposició ofereix un diàleg intergeneracional entre artistes que han marcat l’evolució de l’art digital, alhora que mostra l’impacte creixent de la tecnologia en la societat. Les sales, laboratoris i magatzems formen part del recorregut expositiu, fent que el públic visqui de prop els processos de producció i restauració.
La New Art Foundation, dos dècades d’impuls
La New Art Foundation, amb seu a Reus, és membre actiu de l’ecosistema català d’art, ciència i tecnologia, a més de ser fundadora del hub HacTe. Al llarg dels anys ha establert vincles amb centres internacionals com Ars Electronica (Linz) o V2_ (Rotterdam) i ha col·laborat amb institucions de prestigi a tot Europa.
El 2025, la fundació també celebra el 20è aniversari del Premi ARCO-BEEP d’Art Electrònic, una de les principals plataformes de suport a la creació digital.