Festa
El vespreig electritzant de Reus que arriba fins a Eivissa
No Waltz és una proposta de ‘tardeo’ electrònic amb forta presència a Reus
El sector de l’oci i la festa ha patit una important metamorfosi en els darrers anys. Es poden identificar diferents causes darrere d’aquest fet com canvis generacionals, tecnològics o la pandèmia, però enmig d’això va néixer un model que avui dia triomfa a Catalunya i fora d’aquesta; els ‘tardeos’, o vespreig en català. Aquest es basa a traslladar la festa a l’horari vespertí que s’adapta a les necessitats i vida d’una part important de la població.
Actualment, comptem cada cap de setmana amb moltes propostes per tot el territori, però en el seu moment va ser l’atreviment d’alguns valents que apostessin per aquest nou model el que va permetre que experimentés un pronunciat creixement.
És el cas de Sergi Ferré, Helios Rubio, Gabriel Vázquez i Àlex Pijoan, que junts formen No Waltz, grup dedicat a organitzar ‘tardeos’ que tenen com a fil conductor la música electrònica. «No Waltz neix amb la voluntat de voler crear un espai familiar, on poder-nos divertir i compartir la nostra passió que és la música en un àmbit diürn i en llocs que no es consideressin necessàriament discoteques», explica Sergi Ferré.
A més, recorda que la primera festa que van organitzar com a No Waltz va ser «en una guingueta de platja» i, a partir d’allí, van anar creixent en altres espais.
A la vegada, Gabriel Vázquez apunta que l’onada de creixement del vespreig els va agafar «per sorpresa»: «Nosaltres vam començar amb la voluntat de divertir-nos i oferir una cosa diferent. Però després de començar tot això dels ‘tardeos’ va agafar força. Ara bé, nosaltres oferíem una proposta molt diferenciada a la resta».
Vázquez comenta que, mentre que la majoria de ‘tardeos’ que van néixer en un inici s’orientaven especialment a gèneres com el reggaeton i la música urbana, No Waltz oferia «una música que a la província no havia funcionat mai, però que a la tarda sí que funcionava, que és l’electrònica».
Uns inicis que, tal com apunta Rubio van ser «difícils», però que a la vegada No Waltz «sempre va anar a més»: «El boca-orella va funcionar molt bé i en poc vam passar d’una festa de 50 persones a 150, i després de 200. Vam créixer molt de pressa».
Un creixement que en bona part ha estat gràcies a la ciutat de Reus, un espai que Helios Rubio qualifica de «mina d’or»: «Reus ha estat un lloc on sempre les festes ens han funcionat molt bé i que sempre hem estat creixent pel que fa a volum de públic. Vam començar amb 400 persones i hem acabat amb 1.000». Ara bé, una oportunitat que va demostrar la bona feina feta per part de No Waltz va ser aquest estiu, quan van tenir l’oportunitat de punxar en una festa al Hard Rock Hotel d’Eivissa.
«Que et truquin d’un lloc com aquest sempre ha estat motiu d’orgull, però amb la competència d’avui dia encara més. I també, una cosa que ens il·lusiona és que no ens van trucar com a DJ individual, sinó com a No Waltz, la marca que ens estem deixant suor i llàgrimes cada dia. És com veure al teu fill graduant-se a la universitat», sentencia Gabriel Vázquez.
Com fer una bona festa?
Per aconseguir organitzar un bon vespreig hi ha molts factors a tenir en compte com l’espai o l’horari, però com a bons DJ No Waltz té clar que el més important és «identificar que vol el públic».
«Nosaltres posem música electrònica, però tenim estils diferents. Així que depèn del moment o la situació toquem uns estils o altres i això gairebé sempre t’ho diu el públic. Tenim un ventall molt ample de música electrònica que va des d’un gènere més underground fins a un gairebé comercial. O l’afrohouse, que és un gènere que quan vam començar ningú el coneixia i que funciona molt bé per iniciar la festa», afirma Vázquez.