Dansa
Raimon Molins s'endinsa en la vida de la ballarina Roseta Mauri a 'La filla de l'aire'
Raimon Molins estrena La filla de l'aire, una coproducció del TNC i la Sala Atrium, que recupera la figura de Roseta Mauri, que va arribar a convertir-se en la primera ballarina de l’Òpera de París i va ser musa de pintors com Degas o Manet.
Molins ha explicat que l'obra parla d'una vida extraordinària i d'una persona que va ser «capaç d'anar més enllà del que és preconcebut i de transcendir tot allò previst». La filla de l'aire està interpretada per Anna Casasola, Lluïsa Mallol, Cristina Plazas, Moïse Taxé, Ainet Zaragoza. L'espectacle es podrà veure del 2 al 19 d'octubre a la Sala Tallers del TNC.
La filla de l’aire viatja des del present cap al passat a través de la història de la reusenca Roseta Mauri, com ha relatat Molins. La història real de la seva vida com a nena prodigi, ballarina, professora i els últims anys de vellesa. Va des dels seus inicis a Reus i Barcelona per arribar a convertir-se en la primera ballarina de l’Òpera de París, així com la musa de pintors com Degas o Manet, del compositor Léo Delibes o del ministre de cultura francès Antonin Proust.
Molins ha explicat que va topar amb Roseta Mauri fa uns anys i va començar a estirar del fil que la ballarina va ser la protagonista dels quadres més importants del pintor francès Edgar Degas. Això, ha apuntat, és perquè ella va ser la primera ballarina de l'Òpera de París. La Roseta, ha dit, era una nena pobra, de Reus. El seu pare va formar part del cor del Teatre del Liceu com a ballarí, d'origen de Mallorca, i a poc a poc ella va fent passos, primer a Barcelona, al Teatre Principal, al Gran Teatre del Liceu, i després se'n va anar de gira a Milà i a Hamburg, i posteriorment va anar com a primera ballarina a l'Òpera de París, on també va exercir com a professora de les noves generacions.
Molins ha assenyalat que Roseta Mauri va estar lligada i compromesa amb el ball «com a expressió més natural, orgànica i ideal per a ella i no vol tenir ni fills ni família». Ha dit que ella sempre deia que s'havia casat amb la dansa i que era el seu món i que res la faria canviar.
Molins també ha explicat que l'espectacle parla d'una vida extraordinària i d'una persona que va ser «capaç d'anar més enllà del que és preconcebut i de transcendir tot allò previst». Una vida, ha remarcat, que va haver de lluitar «amb la construcció d'Europa, la guerra francoprussiana, la Primera Guerra Mundial i va lluitar contra una estructura fortament patriarcal».
Ha assegurat que la vida de Mauri va ser «apassionant» i damunt de l'escenari de la Sala Tallers es veuran les quatre grans etapes de la seva vida: la Roseta Mauri petita, quan és nena; quan és ballarina a l'Òpera de París; quan es jubila i és professora, i finalment quan és gran.
La filla de l'aire arrenca amb una conferència sobre física de la dansa en un muntatge en el qual també hi ha coreografies de Catherine Allard. En total, hi ha tres peces de dansa.
Repartiment
L'actriu Cristina Plazas ha dit que és un espectacle que parla molt de «la vida, del viatge de la vida i de la transcendència i de tot allò que un intenta fer per tirar endavant i no pot». En aquest, ha concretat, és la història una dona al segle XVIII amb poques possibilitats, però amb «una força i una voluntat increïbles».