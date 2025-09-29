Empresa
El nou llibre de Joan Antoni Domènech «rescata» el patrimoni empresarial de Reus
La presentació oficial de l'obra serà demà, a les 19 h., a la Cambra de Comerç
El periodista i escriptor Joan Antoni Domènech ha publicat el llibre Penúltimes històries empresarials de Reus, una «continuació natural» dels volums anteriors —és el tercer de la saga— i que deixa palès el «caràcter emprenedor reusenc».
«El que ha fet gran Reus han estat les dificultats de tota mena», sosté Domènech. En la publicació, l’autor pretén «rescatar aquest patrimoni empresarial que, encara que fos recent, ha estat força oblidat o castigat».
Entre els relats, sovint inèdits, s’inclouen l’imperi de la ceràmica que va crear Miquel Nolla Bruget, l’aventura del Banco del Este a la dècada del 1970, l’expansió de Vins Amigó o el rerefons de la Pirotècnia Espinós.
«Llibres com aquest no són només un recull de curiositats, sinó una eina de memòria col·lectiva i de projecció de la nostra identitat empresarial», va valorar el president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora, en la presentació del llibre davant la premsa.
La presentació oficial serà demà, a les 19 hores, a la sala d’actes de la Cambra. A més, Domènech va avançar que és probable que es publiquin les Últimes històries empresarials de Reus el 2027.