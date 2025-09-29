Urbanisme
Comença la primera fase de les obres de remodelació urbanística del carrer del Doctor Ferran de Reus
Les obres tenen un termini d’execució de sis mesos i un pressupost de 428.737,14 euros
L’Ajuntament de Reus inicia avui dilluns 29 de setembre les obres de la primera fase de la remodelació del carrer del Doctor Ferran que afectaran el tram que va des de l’avinguda dels Països Catalans fins al carrer Roger de Belfort.
Aquesta actuació, impulsada des de la regidoria de Via Pública, es va adjudicar a l’empresa Construccions Vinaixa, SA el passat mes d’agost per un pressupost total de 428.737,14 euros en què es pretén fomentar la mobilitat sostenible pacificant el trànsit i donant més verd a l’entorn urbà.
Els veïns del carrer van rebre amb data 16 de setembre una carta del consistori signada per l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, en què se’ls advertia que les obres començaven en el dia d’avui.
A més, en els darrers dies s’han col·locat cartells en el carrer afectat per les obres en què s’informa sobre la prohibició d’estacionament entre els dies 29 de setembre de 2025 i 29 de març de 2026, coincidint amb el termini d’execució d’obres de sis mesos que es marca en el contracte amb l’empresa adjudicatària.
En la carta enviada per la batlessa reusenca als veïns de la zona es destaquen com a punts positius del projecte de reforma urbanística la millora de l’accessibilitat amb voreres eixamplades, amb 2,15 metres d’amplada, o la millora d’accés a l’Escola General Prim, amb la voluntat de generar un «entorn més segur i agradable per a l’arribada i recollida dels infants».
A més, també fan valdre des del govern municipal la renovació de l’enllumenat públic del vial, en què es col·locaran nous punts de llum, passant dels 7 actuals a un total de 19 punts, i es garantirà una millor qualitat lumínica i una major eficiència energètica.
Pel que fa a l’àmbit de renaturalització de la ciutat, es plantaran un total de 25 arbres en aquest tram del carrer, amb la idea d’oferir més espai d’ombra que permeti zones d’estada més agradables per la ciutadania, millorar la qualitat de l’aire i reduir la temperatura urbana.
També cal recordar que el vial passarà a ser de plataforma única entre l’avinguda de Països Catalans fins al carrer Lepant, davant del centre escolar, i s’asseguraran passos accessibles per persones amb mobilitat reduïda.
S’ha ofert als veïns l’adreça electrònica info.viapublica@reus.cat com a canal de comunicació amb l’Ajuntament en cas de dubtes o suggeriments al voltant de la remodelació del carrer del Doctor Ferran.
Segona fase
Per una altra banda, està prevista una segona fase del projecte que afectarà la resta del carrer del Doctor Ferran, en el tram que va des de Roger de Belfort fins al passeig de Sunyer. Aquesta part de la remodelació serà objecte d’un altre projecte amb l’objectiu de donar continuïtat al tram previ amb les línies d’actuació plantejades; millores en la mobilitat, l’accessibilitat i la sostenibilitat.
Aquesta part del tram continuarà sent a dos nivells amb la calçada i les voreres diferenciades. A la vegada, sumarà 19 arbres més i es reubicaran les places d’aparcament de mobilitat reduïda, les zones reservades a la Creu Roja i el Consell Comarcal del Baix Camp, les zones d’estacionament de càrrega i descàrrega i l’aparcament de motocicletes.
Remodelació del carrer Ample
Actualment, està en execució la segona fase d’aquesta actuació, que afecta el tram entre la plaça del Víctor i la plaça de la Llibertat. Després d’aquesta encara quedaria una tercera fase que modificarà l’entorn de la plaça del Pintor Fortuny.