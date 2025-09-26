Laboral
La Urbana de Reus aixeca la negativa a fer hores extra i dona un «vot de confiança» a l’Ajuntament
Els representants sindicals subratllen que només demanen que es compleixi el conveni vigent
La Guàrdia Urbana de Reus ha decidit aixecar la seva negativa a realitzar hores extraordinàries destinades a cobrir dispositius especials vinculats a festivitats i celebracions. La decisió es va prendre després d’una reunió mantinguda dimecres entre els representants de treballadors i de l’Ajuntament. Segons expressen fonts sindicals, es va optar per donar un «vot de confiança» davant la «bona fe» expressada pel consistori de signar un preacord amb què es comprometia a complir el conveni vigent.
La negativa a dur a terme hores extra es va prendre com una mesura «de pressió», en considerar que l’Ajuntament «podia fer més». Tal com assenyalen David Cenizo, delegat sindical de CCOO a la Guàrdia Urbana, i Rubén Ventura, del CSIF, «el que demanàvem és que es compleixi el que es diu al conveni de la Policia Local, no cap millora». En concret, mencionen assumptes de caràcter salarial, com l’equiparació amb els Mossos d’Esquadra en referència als serveis de caps de setmana, nits i festivitat. «Hem de reivindicar els nostres drets, però la ciutadania no té per què pagar els plats», expressa Cenizo.
Així i tot, la mesa de negociació, que va ser «molt tensa», no va acabar amb la signatura del preacord, davant la negativa de CCOO i CGT. «Ens van boicotejar, van en contra de 200 funcionaris», lamenta Ventura. Cenizo no entén la posició dels seus companys de sindicat. Comenta que un dels arguments manifestats és que, tot i estar a favor de l’acord, s’hauria d’extrapolar a la resta del funcionariat. El representant del personal policial comenta que l’aplicació d’aquestes demandes no aniria en contra de la negociació del nou conveni laboral de l’Ajuntament —l’actual venç aquest novembre— i que la resta de departaments també pot sumar-se a reclamar els seus interessos particulars. «Defenso que es compleixi l’acord de la Urbana, no entenem per què no es defensen els treballadors», es pregunta.
Tot i les divisions sindicals, es va decidir aixecar el veto a la realització d’hores extraordinàries davant del compromís de l’Ajuntament de Reus d’intentar aplicar el que està estipulat en l’acord actual i que estigui «a la seva mà». «Va tornar a quedar clara la voluntat de l’Ajuntament de tirar endavant el preacord», assenyalen fonts municipals consultades per Diari Més. Cenizo afegeix que noves condicions ja es negociarien de cara al nou conveni i remarca que «només volem que es compleixi l’actual».
Davant d’aquest escenari, Ventura proposa que se separin les meses de negociació col·lectiva per al funcionariat i el personal laboral, atès que, en paral·lel, s’ha de tractar el nou conveni per a la plantilla de l’Ajuntament.
D’altra banda, Cenizo assenyala que decisions com no fer hores extra tenen els seus perjudicis, com que poden acabar-se denegant els dies d’assumptes propis per falta de personal. El dia dels Tres Tombs, tot i la negativa de la Urbana a participar en la festivitat amb la unitat a cavall, hi havia agents per cobrir el dispositiu. Amb tot, es van derivar serveis a Mossos «perquè no s’arribava».