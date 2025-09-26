Diari Més

Societat

L’Ajuntament de Reus llança “Reus es mou”, un programa gratuït d’activitat física a l’aire lliure

L’objectiu és oferir una proposta accessible, inclusiva i saludable per a persones de totes les edats i nivells, en espais verds de la ciutat.

Aquesta actuació està finançada amb el Pla ImpulsDipta de la Diputació de Tarragona.

Aquesta actuació està finançada amb el Pla ImpulsDipta de la Diputació de Tarragona.Cedida

Publicat per
Lydie Diatta

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Salut i Esports, posa en marxa el programa “Reus es mou”, una iniciativa gratuïta i oberta a tota la ciutadania que promou l’activitat física dirigida a l’aire lliure amb l’objectiu de millorar la salut comunitària, combatre el sedentarisme i fomentar nous espais de relació social. El projecte està finançat pel Pla ImpulsDipta de la Diputació de Tarragona.

A partir del 6 d’octubre, parcs i places de la ciutat acolliran sessions de dilluns a divendres, des d’octubre fins al juny. Les activitats estan pensades per a persones de totes les edats i nivells, amb un accés proper, a menys de cinc minuts de casa. La iniciativa es desenvolupa com a prova pilot, amb programació adaptable a les necessitats dels participants i una avaluació per optimitzar la seva implantació definitiva l’any vinent.

Segons l’OMS, aproximadament el 30% de la població adulta no compleix les recomanacions d’activitat física, amb una tendència a l’alça i amb menors nivells d’exercici entre les dones i les persones majors de 60 anys. Per això, tot i que el programa està obert a tothom, es presta especial atenció a aquests col·lectius.

Tres franges horàries i sessions adaptades

Les activitats es desenvoluparan en tres franges horàries: dues pel matí (de 9.15 a 10h i de 11 a 11.45h) i una a la tarda, pensada per adaptar-se a la sortida de les escoles. Cada sessió té una durada de 45 minuts i estarà dirigida per professionals de l’exercici físic, amb atenció a la qualitat de l’execució i adaptació a les capacitats dels participants.

Els nou emplaçaments inicials escollits per arribar a tota la població, amb un radi màxim de 500 metres del domicili, són: plaça de la Patacada; parc de Mas Iglesias; parc Juli Garola; parc Claudi Tricaz; plaça de la Dansa; parc 1 d’octubre; plaça dels Ganxets; plaça Garcia Lorca; i plaça Tirant lo Blanc.

Tres modalitats d’exercici

El programa ofereix un total de 500 sessions anuals i 378 hores d’activitat física, repartides en tres modalitats: Equilibra’t: amb exercicis sense impacte, Allibera’t: activitats suaus per afavorir la relaxació, i Activa’t: exercicis de força i cardio amb impacte lleuger per millorar la condició física general.

Les associacions veïnals de la ciutat han estat convidades a una reunió informativa per ajudar a difondre el programa entre els veïns i veïnes i garantir una participació àmplia i inclusiva.

tracking