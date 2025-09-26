Societat
L’Ajuntament de Reus llança “Reus es mou”, un programa gratuït d’activitat física a l’aire lliure
L’objectiu és oferir una proposta accessible, inclusiva i saludable per a persones de totes les edats i nivells, en espais verds de la ciutat.
L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Salut i Esports, posa en marxa el programa “Reus es mou”, una iniciativa gratuïta i oberta a tota la ciutadania que promou l’activitat física dirigida a l’aire lliure amb l’objectiu de millorar la salut comunitària, combatre el sedentarisme i fomentar nous espais de relació social. El projecte està finançat pel Pla ImpulsDipta de la Diputació de Tarragona.
A partir del 6 d’octubre, parcs i places de la ciutat acolliran sessions de dilluns a divendres, des d’octubre fins al juny. Les activitats estan pensades per a persones de totes les edats i nivells, amb un accés proper, a menys de cinc minuts de casa. La iniciativa es desenvolupa com a prova pilot, amb programació adaptable a les necessitats dels participants i una avaluació per optimitzar la seva implantació definitiva l’any vinent.
Segons l’OMS, aproximadament el 30% de la població adulta no compleix les recomanacions d’activitat física, amb una tendència a l’alça i amb menors nivells d’exercici entre les dones i les persones majors de 60 anys. Per això, tot i que el programa està obert a tothom, es presta especial atenció a aquests col·lectius.
Tres franges horàries i sessions adaptades
Les activitats es desenvoluparan en tres franges horàries: dues pel matí (de 9.15 a 10h i de 11 a 11.45h) i una a la tarda, pensada per adaptar-se a la sortida de les escoles. Cada sessió té una durada de 45 minuts i estarà dirigida per professionals de l’exercici físic, amb atenció a la qualitat de l’execució i adaptació a les capacitats dels participants.
Els nou emplaçaments inicials escollits per arribar a tota la població, amb un radi màxim de 500 metres del domicili, són: plaça de la Patacada; parc de Mas Iglesias; parc Juli Garola; parc Claudi Tricaz; plaça de la Dansa; parc 1 d’octubre; plaça dels Ganxets; plaça Garcia Lorca; i plaça Tirant lo Blanc.
Tres modalitats d’exercici
El programa ofereix un total de 500 sessions anuals i 378 hores d’activitat física, repartides en tres modalitats: Equilibra’t: amb exercicis sense impacte, Allibera’t: activitats suaus per afavorir la relaxació, i Activa’t: exercicis de força i cardio amb impacte lleuger per millorar la condició física general.
Les associacions veïnals de la ciutat han estat convidades a una reunió informativa per ajudar a difondre el programa entre els veïns i veïnes i garantir una participació àmplia i inclusiva.