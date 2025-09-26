Municipal
Adjudicat el contracte per desenvolupar l’App de Ciutat
En una primera fase permetrà fer avisos instantanis d’incidències a la via pública
L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a l’empresa Codigital 360 Solutions SL el contracte per desenvolupar l’App de Ciutat, el nou canal d’atenció municipal a través dels dispositius mòbils. En una primera fase es podrà enviar de forma instantània i geolocalitzada les incidències a la via pública. El contracte compta amb un pressupost total de 120.280,05 euros (IVA inclòs), es desenvoluparà en quatre anys i inclou el subministrament, les diferents fases de desplegament i integració, així com el manteniment i les possibilitats d’introduir millores.
El desplegament de l’app fa preveure un increment del número d’incidències registrades, donat que la facilitat d’ús de la nova eina fomenta la implicació de la ciutadania en la millora de la ciutat. D’una altra, l’eina permetrà reduir el temps de resposta de les incidències, ja que la implantació del nous serveis forma part de l’estratègia de reorganització i reforç del serveis municipals com és el cas de l’ampliació de la plantilla de les Brigades Municipals i la recent creació de la Brigada d’Intervenció Ràpida.
L’app incorporarà la intel·ligència artificial per facilitar-ne tant l’ús per part de la ciutadania com la gestió interna per part de l’Ajuntament. Així, per exemple, a partir de la descripció d’una incidència, l’aplicació podrà requerir informació necessària, i identificar de quina la tipologia és d’acord a la classificació municipal i derivar-la automàticament al servei municipal corresponent.
El nou aplicatiu s’emmarca en els eixos d’Escolta Activa i de Ciutat Verda del Pla d’Acció Municipal 2023-2027
Incidències a la via pública
L’app de Ciutat s’estrenarà amb l’opció d’avisar de possibles incidències a la via pública i en facilitarà la seva gestió i resolució. En el moment de registrar-la, l’eina incorporarà automàticament data, hora i geoposició; i la persona usuària haurà d’adjuntar una fotografia.
Un cop registrades, les incidències es gestionaran internament de la manera més àgil possible, enviant-les directament als serveis tècnics municipals o les empreses contractistes responsables. Una vegada tancada, es notificarà a la persona sol·licitant, amb una fotografia o comentaris, si s’escau.
Primera fase d’implantació
La primera fase de desplegament de l’app permetrà entre altres funcionalitats com la petició de recollida de mobles i altres voluminosos; veure l'agenda de ciutat; les notícies sobre l’activitat municipal; enviaments d’avisos a la ciutadania; disposar d'un directori de contactes i localitzacions; el mapa de ciutat; l'accés a les xarxes socials corporatives; un enllaç a altres apps municipals; l'accés al canal d’atenció telefònica 010; i un cercador integral.
Un cop formalitzat el contracte l'empresa adjudicatària disposarà de 4 mesos per desplegar la primera fase; i de 8 mesos més per culminar la segona fase. Es preveuen 3 anys més de termini per introduir millores en el servei i el seu manteniment en el núvol.
Futures fases
En successives fases de desplegament, l’app obrirà l’àmbit de les queixes, suggeriments i incidències a altres àmbits de competència de l’Ajuntament; i desplegarà altres funcionalitats com accés a la carpeta ciutadana, tràmits telemàtics, signatura de documents, sol·licitud de cita prèvia, participació ciutadana, targeta virtual ciutadana o inscripcions a activitats, entre altres pendents de definir.