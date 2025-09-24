Neteja
L’incivisme provoca el 75% de les incidències del sistema de recollida pneumàtica de residus a Reus
Llançar objectes massa grans bloqueja les bústies i impossibilita la succió de les deixalles
Una de les queixes més freqüents dels veïns de Reus és que els contenidors estan plens i desbordats, de forma que és impossible llançar-hi la brossa i obliga a buscar una altra illa o actuar malament deixant-la a terra. L’Ajuntament és conscient de la problemàtica i, per mitigar-ne els efectes, ha iniciat una campanya per al correcte ús de les bústies de la recollida pneumàtica.
El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, va assenyalar que un 75% de les incidències estan relacionades amb l’incivisme i, més concretament, amb llençar residus no permesos a les boques que bloquegen el sistema d’aspiració. «Ens hem trobat amb runa, voluminosos, fustes, algun paraigua, que provoquen que no puguem fer l’absorció cap a la central», va apuntar.
L’ús de recollida pneumàtica de residus va implementar-se a la ciutat el 2007. Marcos va expressar que és un servei «que funciona molt bé, molt sòlid, molt consolidat» i amb uns efectes «molt positius», tenint en compte que permet evitar molèsties ocasionades pel pas de camions o per les olors de les deixalles. Així i tot, el creixement de la població, l’aparició de nous comerços i els canvis d’activitat econòmica han comportat que hi hagi «dubtes» i que, per tant, s’hagi considerat «oportú fer una campanya de comunicació». «Volem demanar corresponsabilitat per mitigar aquests efectes», va declarar Marcos, tot subratllant que deixar la brossa fora del contenidor és un fet sancionable fins a 600 euros.
En aquesta línia, el regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient, Daniel Rubio, va afegir que, si bé, en general, a Reus s’han detectat uns increments de l’índex de recollida selectiva, que se situa entorn del 41%, en el cas del sistema de pneumàtica «s’estava quedant una mica enrere», amb unes dades estancades entre el 37 i el 38%.
La campanya consistirà en la instal·lació d’una carpa itinerant a les zones on s’empren les bústies de recollida pneumàtica, amb educadors habilitats per resoldre els dubtes de la població. Així mateix, s’han enviat uns tríptics als domicilis amb la informació per utilitzar correctament el sistema.
Com funcionen les bústies?
El responsable de Serveis d’Envac EMEA, David Moltó, va recordar que la recollida pneumàtica és un sistema que funciona amb succió. Els usuaris llencen les deixalles, el material queda emmagatzemat i, quan la central detecta que la bústia està plena, se succiona a través d’una xarxa subterrània cap allà, on un camió recull les restes. «Si un usuari llança un element que no pertoca, això no provoca només la inutilització d’aquella bústia, sinó de tota la zona on està», va alertar. «Això provoca que hàgim de desplaçar personal per solucionar problemes», va asseverar.
Així mateix, Moltó va recordar que els comerços tenen accés a una clau que permet obrir les portes de les bústies i, d’aquesta manera, no estar tan subjectes als límits de les boques habituals. Qui no disposi de la clau, pot sol·licitar-la a reusnet@reus.cat.