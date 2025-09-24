Tradició
La festa dels petits, la festa del futur d’una ciutat sencera
El Seguici Petit va tornar a omplir la plaça del Mercadal dins les Festes de Misericòrdia amb els nervis i l’alegria dels infants, confirmant que la tradició té assegurat el relleu generacional a la ciutat
L’ambient i el nerviosisme que hi ha a la plaça del Mercadal de Reus hores abans d’una de les cercaviles de Festa Major sempre és molt alt. No obstant això, no creieu que perquè ahir se celebrés el Seguici Petit això va ser diferent. Les expressions de neguit en els nens just abans de sortir per la porta de l’Ajuntament eren evidents, però tenien ben clar què havien de fer. A les 18 hores els Diables van encetar la cercavila, seguits de tots els elements del seguici festiu de la capital del Baix Camp. Ara bé, semblava com si algú hagués encongit el seguici amb un dels invents més clàssics del Gat Còsmic; la llanterna reductora. Fins i tot, aquelles persones entre el públic que no estaven a primera fila havien d’estirar de vegades el coll amunt per poder veure dansar els joves aprenents. El Basilisc, els Nans, els Gegants, el ball de cercolets i el de bastons, els Xiquets o l’Àliga van aparèixer junt amb la resta dels habituals.
Ara bé, una cosa va quedar ben clara un any més; la cercavila festiva de Reus i tots els seus elements tenen relleu generacional per molt de temps. L’entusiasme amb què els joves incitaven els assistents a aplaudir al ritme de la música o les danses perfectament executades de balls com el de gitanes, prims o bastons eren bona prova del compromís amb la cultura festiva de la ciutat. Aquí resideix el veritable tresor de Reus, un que segurament molts altres municipis envegen profundament.
Així i tot, alguns dels joves candidats a un futur ser portadors d’algun dels elements festius no es resistien a saludar quan reconeixien a qualsevol dels seus familiars entre el públic, mentre que d’altres es mostraven més tímids en reconèixer alguna cara coneguda. Precisament, el públic familiar és el que ocupava bona part de la plaça. Mares i pares, acompanyades per cotxets i germans petits esperaven amb nerviosisme per veure passar al seu fill. Alguns, fins i tot, debatien quin era l’ordre dels balls per intentar endevinar en quin moment sortiria el seu hereu en acció. La jornada es va desenvolupar amb normalitat i la cercavila va seguir el recorregut, abandonant la plaça del Mercadal pel carrer Major per, finalment, tornar al punt de partida on ja estava preparat bona estona abans l’espai destinat al gran moment; la Passada de Lluïment.
Reus
Les millors imatges del Seguici Petit de Reus
Redacció
Moments abans, el passadís que s’havia format al voltant del recorregut que prenien els elements del seguici es va anar desdibuixant mentre les famílies s’afanyaven a agafar un bon lloc al voltant del cordó. En retornar els elements a plaça van anar passant un per un, oferint els seus balls acompanyats d’un públic entregat i gaudint d’una jornada amb una climatologia agradable que deixava enrere els ruixats que havien amenaçat els últims dies i aixafat alguns dels primers actes festius.
Una festa, però, que no acaba amb la Passada de Lluïment d’ahir a la tarda. Avui es reprèn amb encara més força amb la Vigília de Misericòrdia, que comptarà amb la sortida del Seguici Festiu «gran» que passejarà pels carrers i les places de la ciutat, precedint a un dels moments més desfermats de la festa; la cercavila del Masclet. A més, la plaça de la Llibertat acollirà la revetlla jove per oferir una nit de disbauxa abans del dia de la Mare de Déu de Misericòrdia. Unes cites festives que joves i adults ja comentaven mentre gaudien i aplaudien al Seguici Petit. Per una banda, un grup de joves debatia a quina hora quedarien per anar de festa, mentre, per un altre costat, un parell d’amics discutien sobre a quina hora sortiria el seguici l’endemà.
Pels que siguin un pèl més despistats, els recordem que la cercavila començarà a les 18.30 hores d’avui amb el Toc de Festa que anunciarà la sortida. Dues hores més tard serà el torn de la Cercavila del Masclet, en què diferents elements festius s’uniran a la festa per gaudir plegats de la ja tradicional beguda festiva reusenca. Alhora, a les 22.30 hores sortirà des de la plaça de la Pastoreta el Rosari de Torxes, encapçalat per la creu, els cirials i l’estendard del Grup Cultural de Misericòrdies. A la nit, pels que encara tinguin energia per anar de festa, podran gaudir del ball de revetlla amb la Cobla-Orquestra Montgrins a la plaça d’Anton Borrell a partir de les 23 hores i la Revetlla Jove tindrà lloc a partir de les 23.30 hores a la plaça de la Llibertat, que anirà a càrrec de les orquestres de versions Blú i Mano’s Rock i la DJ Anna Gisbert.