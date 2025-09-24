Reus
Un esmorzar de forquilla donarà el tret de sortida a la programació de tardor del Mercat del Carrilet
La previsió és repartir fins a 600 degustacions elaborades per Cal Bacanal
La campanya Viu el Carrilet! Molt més que un mercat torna amb força aquesta tardor amb una programació que s’estrena aquest dissabte, 27 de setembre, amb un esmorzar de forquilla per als clients del mercat. Aquesta festa gastronòmica torna a reunir clients i veïns del Mercat del Carrilet al voltant de Misericòrdia, com ja es va fer el 2023 per celebrar els 40 anys de l’equipament.
L’esmorzar de forquilla es farà des de les 10:30 h i fins a les 12:30 h –o fins a esgotar les existències. La previsió és repartir fins a 600 degustacions elaborades per Cal Bacanal que cuinarà en directe al mateix mercat dos plats: fideuada de peix i galta de porc amb patates al forn.
L’esmorzar de forquilla és gratuït, només caldrà presentar un tiquet de compra de qualsevol parada del Mercat del Carrilet d’aquesta mateixa setmana per obtenir el tast d’una de les dues propostes elaborades pels cuiners.
El dissabte 27, al mateix mercat, a partir de les 11h, l’esmorzar s’acompanyarà de l’actuació del Ball de Valencians de Reus gràcies a la Coordinadora d’escoles de Dansa de Reus.
El regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges, destaca que «a la primavera ja vam explicar que amb aquesta nova campanya volíem fer encara més visible tot el passa al Mercat del Carrilet. «Viu el Carrilet! Molt més que un mercat» continua amb força aquest tardor amb el mateix objectiu: viure els mercats i consolidar-los com a espais oberts a tota la ciutadania»
Programació
La programació d’activitats es completa amb una sessió dissenyada expressament per a l’espai del Mercat del Carrilet per Cuentropía amb «Contes que alimenten: taller sobre productes de proximitat i consum responsable», la tarda del divendres 3 d’octubre.
I el dissabte 18 d’octubre, tercera sessió del cicle familiar de tallers de cuina, amb la proposta de tardor. En aquesta ocasió, la recepta de temporada que portarà con ConeSedeSalud és l’empedrat de llegums amb verdures de temporada.
D’altra banda, des d’aquesta setmana, a les parades del Mercat del Carrilet es pot veure l’exposició de fotos «Gent d’ofici». Els paradistes són els protagonistes dels retrats que aquest estiu ha realitzat el fotògraf Andreu Puig en diverses visites al mercat amb l’objectiu de copsar la imatge dels paradistes quan treballen darrera del mostrador, elaborant el producte fresc o atenent als clients.