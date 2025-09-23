Municipal
Reus engega una campanya per millorar l’ús de la recollida pneumàtica
El major nombre d'incidències es donen al barri del Carme i el Passeig Prim
L’Ajuntament de Reus ha iniciat aquesta setmana, del 22 al 26 de setembre, una campanya informativa per millorar l’ús que fa la ciutadania i els comerços de les bústies de recollida de la brossa pneumàtica i combatre els comportaments incívics. Aquesta campanya es porta a terme amb la col·laboració d’Envac, empresa que va dissenyar, va instal·lar i gestiona el sistema de recollida pneumàtica de residus de Reus, que funciona des de l'any 2008 i dona servei a unes 12.000 persones.
Els regidor de l’Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio; el regidor de Via Pública, Daniel Marcos i Jordi Domínguez, responsable de Operación y Mantenimiento zona este i David Moltó, responsable de Servicios Envac EMEA han presentat en roda de premsa les línies de treball d’aquesta iniciativa per ampliar el coneixement dels ciutadans sobre el funcionament del sistema i millorar-ne l’eficiència. Cal tenir en compte que els comportaments incívics en el 75% dels casos, provoquen incidències en aquest servei de recollida automatitzat que es podrien reduir amb un ús més conscient.
Un equip d’educadors ambientals ha establert una carpa en horari de matí i tarda a les zones on es localitzen el major nombre d’incidències: el barri del Carme i el Passeig Prim. Els educadors atenen dubtes i reparteixen un fulletó informatiu sobre el funcionament de les bústies. Aquest fulletó s’ha fet arribar als domicilis de la zona d'influència de la pneumàtica.
També s’està fent difusió del fulletó informatiu de l’ús de les deixalleries fixes i mòbils i s’atenen tot tipus de consultes. Els horaris d’atenció de la carpa són de 9.30 a 13h i de 16.30 a 20.30h.
Recollida comercial
Una part de les incidències amb la recollida pneumàtica es produeix quan els comerços fan un ús incorrecte de les bústies, per aquest motiu en el marc d’aquesta campanya s’estan visitant els establiments de la zona per recordar-los una sèrie de bones pràctiques.
Deixar bosses fora del contenidor és un acte incívic que pot ser sancionat fins a 600 euros segons l’Ordenança de civisme i que aquest tipus de comportament té un cost per a la ciutat de 895.00 euros cada any.