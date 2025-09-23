Pintura
Una ocasió única per contemplar un Fortuny poc conegut
El Museu Salvador Vilaseca acull una exposició que mostra el treball sobre la natura del conegut pintor reusenc
Tal com afirma Francesc Quílez Corella, comissari de l’exposició Fortuny. L’observació de la natura, Hi ha Fortuny més enllà de ‘La vicaria’. Així queda palès en aquesta exposició inaugurada aquest mateix mes de setembre al Museu Salvador Vilaseca de Reus, i que suposa una oportunitat única per contemplar una part de l’obra menys coneguda de Marià Fortuny, aquella en què el pintor reusenc mostra la seva fascinació pels paisatges, la botànica, el cel i l’horitzó.
Aquesta exposició la formen de prop d’una vuitantena d’obres entre olis, dibuixos i gravats. El fet és extraordinari, no només per la possibilitat de conèixer un Fortuny diferent, sinó també pel fet que les obres exposades provenen de col·leccions particulars i institucions com el MNAC, el Prado, el Museu de Bellas Artes de Bilbao, el Museu San Telmo o el Museu Thyssen i, per tant, es tracta d’una exposició feta Ad hoc per al Salvador Vilaseca. La mostra serveix com a tancament de l’Any Fortuny, una programació dissenyada per retre homenatge al llegat artístic de l’artista quan es commemoren 150 anys de la seva mort.
Fortuny. L’observació de la natura s’ha presentat acompanyat d’un programa de visites guiades de la mà dels professionals d’Ans Educació, que amb el seu guiatge conviden el visitant a anar més enllà de la contemplació artística o estètica, tot connectant la vida de Marià Fortuny amb el seu context històric i artístic. «En aquesta exposició ens trobem un Fortuny que no és el de La Vicaria ni el dels quadres del Prado, sinó el de Portici: un Fortuny que gairebé s’acosta a l’impressionisme», explica Victor García, d’Ans Educació. Una de les pintures que exemplifica millor aquesta idea, subratlla el guia de l’exposició, és Nen nu a la platja de Portici: «Fortuny va decidir que a Roma hi havia molt de rebombori, i se’n va anar a Portici, que és una localitat que avui forma part de Nàpols. Allà va començar a experimentar, i aquesta sèrie de quadres de nens nus a la platja són molt curiosos, perquè hi veiem, per exemple, com hi fa la pinzellada ràpida dels impressionistes, o com juga amb la falta de perspectiva, igual que feien ells».
A més de les visites guiades per a adults, des d’Ans s’ofereix també la Ruta familiar Descobrint Marià Fortuny, pensada per a infants i famílies, en què es combina el relat històric amb activitats senzilles i participatives per als petits. «En aquestes visites fem una mena de gir de guió. D’aquesta manera al públic adult les pot gaudir i, a la vegada, els nens fan activitats relacionades amb els quadres que anem veient».
Aquesta ruta familiar s’ofereix un cop al mes, i la pròxima es farà aquest mateix dissabte, 27 de setembre a les 10.30 h. Les rutes per a adults, per la seva banda, són setmanals i la pròxima es farà també dissabte 27, però a les 12 del migdia.