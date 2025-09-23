Gastronomia
Eduard Xatruch: «Intentem que la gent mengi molt bé, però també volem transmetre emocions»
El xef del restaurant Disfrutar participa en l’acte ‘De llum i sabor’ de la DOP Siurana
«LOOVE és amor». Amb aquestes paraules encetà la DOP Siurana l’acte de distinció dels restaurants i comerços que empren l’or líquid per elaborar els seus menjars. És un joc de paraules: LOOVE evoca el love anglès (amor) i, alhora, no és més que un acrònim de «l’oli d’oliva verge extra». Eduard Xatruch, xef del restaurant Disfrutar, un dels millors del món, devia estar d’acord amb el precepte. Si es tragués l’oli d’oliva de la seva cuina, el resultat «seria una altra cosa».
Xatruch va subratllar que és «molt important» que un producte o negoci neixi amb unes intencions «d’anar més enllà de ser un actiu comercial». El xef ho té molt clar. En el seu restaurant, «intentem que la gent mengi molt bé, però el que volem transmetre són emocions». «Al final, les persones som persones perquè tenim records i emocions. [...] La nostra intenció és tocar la fibra a través de la creativitat, la tècnica, els records, la nostàlgia», va expressar.
Cada ingredient genera un resultat diferent en l’elaboració dels plats. Xatruch cons dera que l’oli DOP Siurana «és un producte superdiferencial i l’hem de valorar i explicar». Si la gastronomia ha esdevingut un dels puntals forts de Catalunya és perquè «tenim un producte que és excel·lent, envejable» i perquè «uneix el talent i el tarannà que tenim els catalans, els tarragonins i els reusencs per superar-nos», clamà el vila-secà.
Al Disfrutar, s’innova amb l’oli: des d’unes olives banyades en mantega de cacau fins al calçot liofilitzat, passant per la mousse d’oli d’oliva.
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va assenyalar que quan es parla de l’oli d’oliva «no només parlem del producte que ens agrada pel gust, el sabor, la llum, què et transmet», sinó que també «ens aporta salut», ja que té efectes beneficiosos per al sistema cardiovascular, per exemple. Per això, essent conscient de la situació que està vivint el sector primari, va llançar un missatge per «fer pinya per potenciar el producte de la terra, perquè són les nostres arrels i el nostre futur».
En aquest context, la directora dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Tarragona, Glòria Tibau, va agrair a la pagesia «la feina feta i la feina que fareu», ja que «sense ells, aquest oli no existiria».
Per la seva banda, el president de la DOP Siurana, Antoni Galceran, va defensar que l’oli d’oliva verge extra del territori és sinònim de «qualitat» i de «compromís», en què el llegat «conviu amb la innovació i el respecte pel medi ambient». «Els turistes busquen coses autèntiques allà on van, i la nostra cuina ho és», va tancar.