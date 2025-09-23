Misericòrdia
El Carro dels Romanços més inclusiu
La proposta s’interpreta en llengua de signes i, per primera vegada, empra microfonia per poder arribar a més gent
El Carro dels Romanços s’ha convertit ja en un referent de les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia. Una vintena de persones esperaven amb candeletes ahir l’arribada del cavall i els seus companys de Bravium Teatre a la plaça de la Patacada quan, de fons, se sentiren els primers cants. Amb una rotllana envoltant els artistes, s’anaven a explicar «romanços amb versets de gran delit». «Amb històries de la vida us venim a entretenir [...] i us farem el cor sentir», es proclamava en la presentació. Els espectadors, però, veien que, a banda dels actors i les actrius, hi havia una persona a peus del carruatge: una intèrpret de la llengua de signes.
L’organització té la voluntat que el Carro dels Romanços, basat en textos del segle XIX, sigui inclusiu i que qualsevol persona, sigui quina sigui la seva condició, pugui gaudir de l’espectacle. Era la tercera edició en què s’havia preparat la interpretació amb llengua de signes —la segona que podia dur-se a terme, atès que la pluja va obligar a anul·lar la representació de l’any passat— i, de fet, un grup de persones del col·lectiu amb problemes auditius era a primera fila gaudint de l’actuació. A més, es va decidir incorporar microfonia per combatre els problemes d’acústica que ofereixen certs racons.
Carles Pitarch, membre de la junta de Bravium Teatre, explica que les mesures van ser benvingudes per apropar la Festa Major a més gent. Pel que fa a l’ús de micròfons, comentava que «hi ha places que són molt obertes i costa més que el públic pugui escoltar-ho a viva veu». «Enguany provarem aquesta novetat», mencionava abans de sortir.
«De nervis sempre n’hi ha, per molt que ho hagis assajat», reconeixia en l’estona prèvia. A més, la data de les representacions afegia reptes a l’hora d’estudiar-se el guió, ja que coincideix amb el retorn de les vacances d’estiu i, per tant, la tornada a l’escola, a la feina i a la rutina.
D’aquesta manera, la plaça de la Patacada va gaudir de La Pescatera Catalana, un romanço cantat en què tres peixateres parlaven de la seva vida, del gènere, de les veïnes i clientes i del preu cada vegada menor de les peces. El cavall, mentrestant, descansava i esperava pacientment, tranquil. La comitiva va continuar cap a la plaça de Prim i la plaça del Teatre, on representarien Lo Capitel·lo i La Guerra. Per qui no n’hagués pogut gaudir, el Carro tornarà a sortir des del carrer de Sant Llorenç, i pels carrers i places del nucli antic, aquest mateix vespre, a partir de les 20.30 hores, cortesia de Bravium Teatre.