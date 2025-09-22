Tradició
L’amenaça de pluja deixa els Tres Tombs de Reus amb només un gir
Els Tres Tombs es van celebrar finalment a Reus ahir diumenge 21 de setembre sota l'amenaça de pluja. Més ben dit, el Tomb, ja que després dels ruixats intermitents matinals i la possibilitat de més precipitacions durant el dia des de l'organització es va decidir reduir l'esdeveniment a un sol tomb. Una decisió que va permetre viure una jornada que va finalitzar ràpidament, però que va avançar amb més tranquil·litat.
Després de sortir del Parc de la Festa la comitiva es va dirigir cap al Tomb de Ravals on es va unir la Somera de Reus per encapçalar el grup mentre ballava i saludava als nens. A la vegada, el carro de les autoritats només va anar custodiat per la unitat muntada dels Mossos d'Esquadra, amb absència de la Guàrdia Urbana de Reus. Aleshores, la caravana va fer l'únic gir fins a finalitzar a la plaça de la Puríssima Sang, on va rebre la benedicció a temps per marxar abans que arribessin les pluges del migdia.