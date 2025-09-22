Diari Més

Tradició

L’amenaça de pluja deixa els Tres Tombs de Reus amb només un gir

Carros i cavalls durant la celebració dels Tres Tombs a Reus, marcada enguany per la pluja.

Carros i cavalls durant la celebració dels Tres Tombs a Reus, marcada enguany per la pluja.Gerard Marti Roig

Miquel Llaberia
Publicat per
Miquel LlaberiaRedactor

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els Tres Tombs es van celebrar finalment a Reus ahir diumenge 21 de setembre sota l'amenaça de pluja. Més ben dit, el Tomb, ja que després dels ruixats intermitents matinals i la possibilitat de més precipitacions durant el dia des de l'organització es va decidir reduir l'esdeveniment a un sol tomb. Una decisió que va permetre viure una jornada que va finalitzar ràpidament, però que va avançar amb més tranquil·litat. 

Un dels moments de la desfilada dels Tres Tombs a Reus, reduïda a un sol tomb.

Un dels moments de la desfilada dels Tres Tombs a Reus, reduïda a un sol tomb.Gerard Marti Roig

Després de sortir del Parc de la Festa la comitiva es va dirigir cap al Tomb de Ravals on es va unir la Somera de Reus per encapçalar el grup mentre ballava i saludava als nens. A la vegada, el carro de les autoritats només va anar custodiat per la unitat muntada dels Mossos d'Esquadra, amb absència de la Guàrdia Urbana de Reus. Aleshores, la caravana va fer l'únic gir fins a finalitzar a la plaça de la Puríssima Sang, on va rebre la benedicció a temps per marxar abans que arribessin les pluges del migdia.

tracking