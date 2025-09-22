Diari Més

Els ruixats se sumen a la festa de la sardana de l’Aplec Baix Camp

La trobada va poder tirar endavant malgrat les gotes que anaven remullant el terreny de tant en tant.

Sergi Peralta Moreno

L'Aplec Baix Camp comença, any rere any, amb puntualitat suïssa. Ahir, però, l'arribada d'un convidat d'última hora amenaçava d'incomplir el precepte: la pluja va decidir presentar-se a la festa, amb les gotes puntejant, a la seva manera, els passos de les sardanes; segurament, massa ràpid. La seva presència descoratjava alguns dels presents, que abandonaven el parc del Santuari abans que les cobles Jovenívola de Sabadell i Reus Jove entonessin les primeres notes. 

Això no obstant, els músics no van desistir. Tampoc els participants, vinguts des d'arreu de Catalunya i ja amb la panxa plena. «Esperem que el temps ens respecti una mica i que l'Aplec pugui tirar endavant, encara que sigui amb les parades que convingui», s'anunciava tocades les 10.30 hores. I així fou. Tres minuts més tard, La sardana d’en Tocasons, de Francesc Cassú, marcava el tret de sortida oficial a una trobada que, això sí, va haver d’acabar abans d’hora, cap a les cinc de la tarda, per les constants remullades

