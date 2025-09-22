Misericòrdia
Els ruixats se sumen a la festa de la sardana de l’Aplec Baix Camp
L'Aplec Baix Camp comença, any rere any, amb puntualitat suïssa. Ahir, però, l'arribada d'un convidat d'última hora amenaçava d'incomplir el precepte: la pluja va decidir presentar-se a la festa, amb les gotes puntejant, a la seva manera, els passos de les sardanes; segurament, massa ràpid. La seva presència descoratjava alguns dels presents, que abandonaven el parc del Santuari abans que les cobles Jovenívola de Sabadell i Reus Jove entonessin les primeres notes.
Això no obstant, els músics no van desistir. Tampoc els participants, vinguts des d'arreu de Catalunya i ja amb la panxa plena. «Esperem que el temps ens respecti una mica i que l'Aplec pugui tirar endavant, encara que sigui amb les parades que convingui», s'anunciava tocades les 10.30 hores. I així fou. Tres minuts més tard, La sardana d’en Tocasons, de Francesc Cassú, marcava el tret de sortida oficial a una trobada que, això sí, va haver d’acabar abans d’hora, cap a les cinc de la tarda, per les constants remullades