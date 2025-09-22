Societat
Els Mercats de Reus promocionen unes carmanyoles per reduir els plàstics d’un sol ús
Els contenidors Valira estan fets a Reus i són completament hermètics
Les parades dels Mercats de Reus vendran a partir del 29 de setembre , unes carmanyoles reutilitzables amb l’objectiu que els clients evitin l’ús de plàstics d’un sol ús i s’acostumin a portar les seves pròpies carmanyoles i recipients de casa quan vagin a comprar als mercats.
Des del primer moment, aquesta iniciativa ha comptat amb l’interès de l’empresa reusenca Valira, que té botiga pròpia al Mercat Central des del desembre de l’any passat. Valira ha personalitzat expressament per als Mercats de Reus els seus tres contenidors hermètics més venuts.
Les tres carmanyoles es vendran a un preu molt competitiu: a 3 euros el recipient de 0,4 litres de capacitat; a 4 euros la de 0,75 litres de capacitat; i a 5 euros la d’un litre de capacitat.
Tots els clients que vulguin podran comprar les carmanyoles per aquest preu a les parades del Mercat Central i del Mercat del Carrilet adherides a la campanya.
Els contenidors Valira estan fets a Reus, són completament hermètics, cosa que permet conservar els aliments frescos durant més temps. Estan fabricats amb material transparent lliure de BPA i altres substàncies nocives, garantint la seguretat per a l’ús alimentari. Són resistents i duradors, ideals per al dia a dia, i a més són aptes per a nevera i congelador. El seu disseny permet netejar-los fàcilment i apilar-los per optimitzar l’espai, i estan disponibles en diverses mides i colors per adaptar-se a totes les necessitats de la cuina. La tapa incorpora el logo dels Mercats de Reus.
«Som de Reus i creiem en el valor del que és proper: el producte de qualitat, el tracte directe, el consum conscient i la connexió amb la gent del territori», expliquen des de l’equip de Valira. Des de la seva arribada al Mercat Central, Valira ha manifestat la seva intenció de treballar conjuntament amb els mercats posant en valor la proximitat que defineix el comerç local. A més, els seus contenidors hermètics també són fabricats a Reus, reforçant el compromís amb el producte local.
El regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges, ha destacat que « l’acord entre Mercats i Valira ha permès disposar de carmanyoles personalitzades, útils i a un preu atractiu perquè els clients que encara no ho han fet facin el canvi i vinguin a comprar amb els recipients de casa».
Aquesta acció s’emmarca en la voluntat dels Mercats de Reus de reduir l’ús dels plàstics d’un sol ús, evitar el malbaratament i fomentar la reutilització. A principis de 2024 ja es van repartir 2.600 carmanyoles entre els clients del Mercat Central i del Carrilet; en aquest cas, de manera gratuïta gràcies a la iniciativa del Govern a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM).
A més, els dos mercats han regalat en nombroses ocasions als clients bosses de compra reutilitzables i disposen de carros de compra per moure’s entre les parades dels mercats i facilitar la càrrega de la compra fins a la sortida del mercat o fins al vehicle si s’ha estacionat al pàrquing Oques –situat sota del Mercat Central– o l’àrea d’estacionament que hi ha sota mateix del Mercat del Carrilet.
Superar les tres vegades de reutilització d’un envàs, independentment del material amb què estigui fet, ja implica un impacte positiu en matèria de sostenibilitat respecte a l’aposta d’envasos de paper o cartró d’un sol ús.