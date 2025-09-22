Municipal
A concurs la redacció del projecte de regeneració urbana del barri del Carme de Reus
La licitació inclou la construcció de 38 habitatges de protecció oficial, un CAP, un aparcament municipal soterrat i la urbanització dels espais públics
L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, ha licitat el concurs públic per a la redacció del projecte de regeneració urbana del barri del Carme de Reus. Aquesta licitació s’ha presentat en un acte conjunt amb l’Ajuntament de Reus i el Servei Català de la Salut, on han intervingut el director general d’INCASÒL, Jaume Vendrell, la gerenta de la Regió Sanitària Camp de Tarragona i Directora dels Serveis Territorials de Salut, Marta Milà, i l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. La licitació inclou la construcció de 38 habitatges de protecció oficial, un Centre d’Atenció Primària (CAP), un aparcament municipal soterrat amb 100 places d’aparcament i la urbanització dels espais públics.
L’actuació es farà en l’espai situat entre els carrers Sant Jaume, Sant Benet, Closa de Freixa i Sant Francesc. En la zona de l’edificació, actualment hi ha un aparcament de zona blava. El sector que es remodelarà consta de cinc parcel·les; però de moment només se’n desenvoluparan dues. En les parcel·les restants, està previst que s’hi construeixin 33 habitatges més.
Aquesta actuació consistirà en la construcció de dos edificis de tres plantes que tindran 16 i 22 habitatges de lloguer assequible. L’edifici de 22 habitatges tindrà, a les plantes baixa i primera, un CAP de mínim 1.317,50 m2 de superfície útil, on actualment hi ha 13.784 persones assignades, de les quals 1.191 són menors de 15 anys i 2.552 de 65 anys o més. L’altre edifici comptarà amb un local comercial en planta baixa. També s’urbanitzaran els espais lliures del voltant, creant diferents places públiques i altres zones per esponjar el barri.
A més, es construirà un aparcament municipal soterrat en tota la superfície de l’àmbit, és a dir, sota els dos edificis i els espais públics adjacents. Aquest aparcament disposarà d’una centena de places d’aparcament i permetrà substituir la zona d’estacionament actual tot alliberant els espais pels vianants, i ajudant a configurar el barri com a espai de centralitat en el municipi.
La licitació per la redacció del projecte i la direcció d’obres és de 646.593,92 euros i es calcula que, en total, s’inverteixin 10,5 milions d’euros pel projecte de remodelació del barri. La previsió és que es pugui adjudicar el projecte a inicis de 2026 i que durant el quart trimestre de 2027 es puguin iniciar les obres.