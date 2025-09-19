Organitzador del TEDx Reus
Coneixement
«Tothom que va a un TEDx el que s’emporta són múltiples inicis de conversa»
L'organitzador del TEDx Reus destaca la gran varietat de ponents que presenta l'edició d'enguany
Per què vau escollir ‘Autèntics’ com a lema del TEDx?
«‘Autèntic’ es va pensar com un concepte que oferia diferents punts interessant. Per exemple, dins del nom hi ha la part final que és ‘TIC’, que fa referència a les tecnologies de la informació i la comunicació, però també creiem que encaixa molt en la ciutat de Reus que manté molt aquesta autenticitat, que per molt que hagi evolucionat mai ha perdut les seves arrels».
Reus és un bon escenari pel TEDx?
«Evidentment. Reus sempre ha estat una ciutat innovadora i també en el tema cultural. Ara Reus ha estat reconeguda com a Ciutat de la Ciència i la Innovació i hem rebut molt de suport de les institucions com l’Ajuntament i la Diputació. Reus necessita tenir aquest espai cultural i de pensament que poden ajudar a portar la ciutat un pas més enllà i plantar una llavor emprenedora».
Aleshores, tindrem vuit ponents autèntics.
«Cap mena de dubte. Sempre pensem que una persona que participa en un TEDx serà una persona autèntica i amb un discurs autèntic, però sobretot enguany. Són vuit ponents que les seves experiències personals i idees sempre han tingut un punt d’autenticitat que compartiran amb el públic. I tot treballat d’una manera multidisciplinària per oferir ponents molt diferents entre ells».
És difícil trobar vuit persones autèntiques d’àmbits radicalment diferents?
«Molt, és un dels grans reptes. Molts dels que estem dins del sector sempre hem tirat més per l’àmbit científic, així que sempre anava molt enfocat en aquesta direcció. Però des de fa uns anys hem intentat tenir una pluralitat per també atraure molt més a la ciutadania. Aleshores, normalment treballem amb una llista de ponents dividida en àrees per així fer que tothom tingui un ponent pel qual es pot sentir atret i, després, descobrir altres àrees les quals mai aniries a escoltar una conferència».
Forma part del TEDx fer que els assistents descobreixin altres àrees de coneixement?
«Crec que és una de les principals gràcies del TEDx i d’aquesta edició. Tenim científics i artistes, a gent que parlarà d’economia i altres que parlaran de diversitat. Per exemple, tenir l’oportunitat d’escoltar la Mireia Trepat és excel·lent per aquelles persones emprenedores o la Martina Puigvert per tota aquella gent que li agradi la creativitat, l’economia circular o fer coses d’una manera sostenible sense perdre un punt d’exigència. Tots els ponents d’enguany són essencials i estic segur que tots els assistents es veuran atrets per un d’ells i se sorprendran per un altre».
A més, el format és diferent de la conferència llarga i feixuga tradicional.
«Sí. Hi ha múltiples requisits. Per exemple han de ser 18 minuts màxim, no es pot parlar de política o no pots venir a fer publicitat de la teva empresa o producte. Al final el que volem són les idees. Són conferències molt ràpides, que en tot moment el conferenciant intenta mantenir l’atenció del públic, que normalment no es fan pesades, però, si alguna d’aquestes no li agrada amb algú que no es preocupi, perquè no s’allargarà. A més, hem volgut crear dos moments d’interacció amb una pausa de berenar, amb una rifa solidària i al final fem una sessió de networking per compartir reflexions amb els conferenciants o altres assistents. Volem generar reflexió fins i tot dins de l’acte».
Com creu que sortirà qualsevol persona que assisteixi al TEDx?
«Jo sempre dic que tothom que va amb un TEDx el que s’emporta són múltiples inicis de conversa amb familiars i amics. A mi m’ha passat, que vas a escoltar un TEDx i et quedes amb un parell de frases o reflexions que després li continues donant tombs o que t’obre els ulls amb un tema sense saber que els tenies tancats. Aleshores, sempre acabes iniciant una conversa en un futur amb algú de manera que acaba donant pas a llargues sobretaules o tardes de reflexió».