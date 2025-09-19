Justícia
El segon jutjat social de Reus es consolidarà abans de final d'any
La decisió de crear aquesta nova unitat correspon a la sobrecàrrega d'assumptes en aquest àmbit a la capital del Baix Camp
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha anunciat aquest divendres en la seva visita al partit judicial de Reus que la segona unitat judicial de l'àmbit social de Reus quedarà consolidada abans que acabi l'any. Actualment, Reus compta amb una unitat judicial de lo social fixa i, donada la sobrecàrrega d'assumptes d'aquest àmbit, una altra unitat judicial temporal dedicada a lo social. Aquesta segons unitat, que a dia d'avui es cobreix mitjançant la figura del jutge d'adscripció territorial (JAT) i que equival a un jutge adscrit temporalment a un territori, es veurà substituït abans que acabi l'any per una nova plaça fixa d'unitat judicial de lo social a Reus.
La creació d'aquest nou jutjat, segons ha explicat el conseller Espadaler, es farà mitjançant un decret de creació de noves places judicials que ha d'aprovar el Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. En aquest sentit, Espadaler ha explicat també que aquesta mateixa setmana es va reunir al ministeri amb el Secretari d'Estat de Justícia, Manuel Olmedo, i del contingut de la mateixa se n’extreuen resultats molt positius i la constatació que la necessitat d'estabilitzar un segon jutjat de lo Social a Reus és «prioritari».
«La bona notícia és que en la nova tongada de jutges que es crearan a Catalunya, per la qual no tenim data però sabem que serà abans de final d'any, hi haurà una nova unitat de lo social per la ciutat de Reus. És una prioritat en la que estem d'acord tant el departament de Justícia i Qualitat Democràtica, com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com el Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts», ha declarat Espadaler.
La decisió de crear aquesta nova unitat correspon a la sobrecàrrega d'assumptes que s'observa en aquest àmbit al partit judicial de Reus: el 2024 es va tancar amb la recepció de més de 1.400 assumptes per part del jutjat de lo social de Reus, el que suposa més del doble del que està previst en l'índex de referència que proposa el Consell General del Poder Judicial.
Bons resultats en les mediacions
Un altre aspecte que ha volgut posar de relleu Espadaler en la seva visita ha estat els resultats positius que s’han obtingut en l’àmbit de la mediació i la conciliació al partit judicial de Reus. El reforç de personal que ha fet el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, la millora de la sala de conciliacions de la seu judicial i l’entrada en vigor del requisit previ de procedibilitat en matèria de la jurisdicció social que obliga a intentar acords de mediació, ja està donant els primers resultats.
En aquest sentit, entre el mesos de març i juny, el 30% dels assumptes ingressats han acabat amb mediacions gràcies a la intervenció de la Lletrada de l’Administració de Justícia. Pel conseller Espadaler «això és un èxit i són xifres molt esperançadores perquè tot allò que és concilia és una millor solució i és un expedient menys que va sobre la taula del jutge o del magistrat».
El partit judicial de Reus és un dels 14 partits judicials de Catalunya que conformen la tercera fase de la implantació de la Llei orgànica 1/2025, de 2 de gener, en matèria d’eficiència del Servei Públic de Justícia, i que per tant han d’entrar en vigor el 31 de desembre de 2025. En aquest sentit, ja s’han començat les primeres actuacions com una reunió informativa celebrada a principis de setembre amb representants dels funcionaris, Lletrats de l’Administració de Justícia (LAJ) i jutges del partit, i el procés d’acoblament dels funcionaris. Els Jutjats de Reus esdevindran un Tribunal d’Instància amb tres Serveis Comuns: de Tramitació, General i d’Execució, que donaran servei transversal a tots els jutges que conformin el Tribunal.