Gent Gran
El projecte ‘Bici sense edat’ fa una prova a Reus amb dos tricicles elèctrics
L'activitat s'ha celebrat en el marc de la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat
L'Ajuntament de Reus va impulsar ahir dijous 18 de setembre l'activitat de sensibilització Bici sense edat en el marc de la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat. Un grup de persones assistents va poder donar un tomb per Reus en dos passis durant la tarda i van gaudir d'una passejada per la ciutat en bici.
El projecte, impulsat des de l'any 2012 per l'ONG danesa Cycling Without Age, consisteix en un tricicle conduït per un voluntari i amb una banqueta amb dues places que es posen a disposició de persones amb dificultats de mobilitat sigui per l’edat o una discapacitat. A més, el tricicle disposa d’un motor elèctric per fer més fàcil les pujades al conductor.
L’objectiu del projecte és fomentar el benestar de les persones que no poden participar en la comunitat per problemes de mobilitat. Aquest sistema ja s’ha implementat en un total de 2.700 localitats de 53 països diferents.