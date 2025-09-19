Hisenda
L’Ajuntament de Reus gaudeix de «solvència financera» i redueix la ràtio del deute 13 punts en 5 anys
Els comptes es troben «sanejats» i deixen marge per endeutar-se si es considerés necessari
«Els comptes estan plenament sanejats». El regidor en cap de l’àrea d’Hisenda, Manel Muñoz, subratlla que la salut financera de l’Ajuntament de Reus és bona i que «s’estan fent bé les coses a l’hora de gestionar els recursos que tenim». L’increment del fons de maniobra i de la liquiditat són indicadors que ho demostren al tancament de l’exercici del 2024, així com la reducció de la ràtio de deute viu, que baixa fins al 57,86%, lluny del topall legal del 110%. «Això ens permetria un endeutament, que no és quelcom que estiguem contemplant si no és estrictament necessari per escometre les necessitats, sense majors càrregues fiscals per a la ciutadania», detalla l’edil. Tot plegat, acompanyat de la gestió d’un pla d’inversions «històric». «Podem aconseguir optimitzar recursos, reduir la ràtio d’endeutament, però transformar la ciutat, que és el que estem pretenent fer», analitza Muñoz. «Són dades de solvència financera dels comptes de les quals estem molt orgullosos», afegeix.
Els resultats són gràcies «a la gestió del govern i dels tècnics», però també «a inversions que s’havien fet històriques per poder gestionar tot això molt millor i de les quals ara estem veient els resultats», com els sistemes informàtics de gestió tributària impulsats per l’anterior equip de govern. «Al final hem pogut optimitzar molt més el resultat de l’Ajuntament per poder complir amb el mandat que tenim», assegura el regidor.
L’execució del pressupost ordinari s’aproxima al 100% (96,96%), «que no és que sigui habitual dintre de l’administració». «Això frega l’excel·lència i és gràcies a l’esforç no només dels tècnics, sinó de tota la casa», comenta l’edil, atès que quan s’elabora un pressupost s’intenta que sigui «al més ajustat al que és la realitat» possible i s’és «exigent» amb complir els compromisos. D’altra banda, el grau d’execució de les inversions reals previstes es queda en un 13,8%. Muñoz assenyala que «ara es començarà a veure» a efectes pràctics i «a poc a poc l’anirem executant», tenint en compte que molts dels projectes tenen una continuïtat a través dels exercicis i que els processos administratius acostumen a allargar-se més d’un any ateses les diferents fases que han de superar. «És un pla d’inversions que és pràcticament de tot el mandat», puntualitza. «Entomem el nostre compromís que sigui molt més alt», remata.
En l’apartat dels ingressos corrents, s’han rebut més diners relatius a les taxes i impostos. Muñoz menciona que la variació no és proporcional a la pujada d’impostos que es va aplicar i, si bé hi va tenir efecte, també s’ha de considerar la incidència de les bonificacions que es van implementar i que han permès mantenir el nombre de contribuents.
Amb relació a les despeses, el capítol de sous i salaris ha viscut una pujada del 10,5%, fruit de l’increment de les retribucions, així com dels processos d’estructuració i les promocions internes. La partida dels subministraments ha tingut un impacte el 2024 un 14,2% menor que el 2023. Muñoz afirma que és conseqüència de la baixada del preu de la llum i a la inversió produïda en energies verdes i sostenibles i l’autoconsum. «Aquí és on comencem a veure-ho», declara. Les dietes han augmentat, arran de la regulació del teletreball i la recuperació de la presencialitat.
Per afrontar els reptes immediats, l’edil valora positivament l’augment dels deutors a curt termini, ja que comporta que es resoldran en un lapse breu. En paral·lel, la ràtio de liquiditat, la capacitat per fer front a les obligacions més imminents, se situa en 2,19, per sobre dels mínims recomanats i dels resultats del 2022 (1,60) i 2023 (1,77). «Si no ho complíssim, voldria dir que no tenim líquid per fer front a les necessitats de l’Ajuntament», explica.
El pagament de proveïdors s’ha quedat en 9 dies, una dada pitjor dels 6 del 2023, però que va ser un resultat «que gairebé era fregar la perfecció» i que era «molt difícil de mantenir». Muñoz valora que per sota de les 10 jornades és «una situació extraordinària» i «ens ensenya que estem bé». D’altra banda, el termini de cobrament ha disminuït de 35 a 27 dies. La taxa de morositat se situa en el 3,43%.