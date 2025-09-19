Seguretat
L’Ajuntament de Reus actualitza el pla per emergències nuclears
Reus ha de preveure la recepció de persones en cas d’evacuació
L’Ajuntament de Reus aprovarà avui en el ple municipal d’avui l’actualització del Pla d’Actuació Municipal en Emergència Nuclear (PAMEN) atesa la necessitat de mantenir revisats i actualitzats aquests plans municipals que estableix el Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona (PENTA).
Aquesta revisió d’enguany incorpora al PAMEN, creat l’any 2021, mesures d’actuació com a municipi ubicat a la Zona II de la central nuclear de Vandellòs (és a dir, en un radi de 30 quilòmetres) i com a Àrea Base de Recepció Social (ABRS) per a les centrals nuclears d’Ascó I, Ascó II i de Vandellòs. Precisament, com a ABRS i Zona II Reus ha de preveure la recepció d’una part de les persones evacuades dels voltants de la central nuclear afectada en cas d’activació del PENTA i establir mesures de control sobre els aliments, aigua i estabulació d’animals. Alhora, el PAMEN ha de garantir mesures de protecció amb l’objectiu d’evitar o reduir els possibles efectes adversos de les radiacions ionitzants sobre la població en cas d’emergència nuclear.
Entre les funcions que s’inclouen hi ha la d’alertar, informar i donar avisos a la població, col·laborar amb els serveis dels grups operatius en l’aplicació de les mesures de protecció a la població, facilitar el proveïment a la població en cas de ser necessari i transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l’emergència. Per tant, és necessari que es dugui a terme tota l’organització prèvia necessària per a l’activació del pla en cas d’emergència posant en coneixement a totes les persones que hagin d’intervenir, mantenir l’operativitat dels equips humans i mitjans materials i mantenir informat al director del PENTA dels canvis que es produeixin.