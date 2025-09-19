Policial
CSIF adverteix que els agents de la Guardia Urbana de Reus no faran hores extres
El sindicat alerta que no s'està complint el conveni vigent
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), a través de la seva delegació sindical a la Guàrdia Urbana de Reus, informa que, després de diverses reunions mantingudes amb l’Ajuntament de Reus, les negociacions no han arribat a cap acord pel que fa al compliment de les condicions laborals recollides en el conveni vigent.
Davant aquesta situació, i en coherència amb el mandat de l’assemblea de treballadors, els i les agents de la Policia Local que es trobin en els seus torns de descans laboral exerciran el seu dret a la conciliació familiar, optant voluntàriament per no realitzar hores extraordinàries destinades a cobrir dispositius especials vinculats a properes celebracions.
Des de CSIF volen deixar clar que «el col·lectiu policial continuarà garantint el servei ordinari de seguretat ciutadana, assegurant l’atenció habitual a la població. Tanmateix, recordem que qualsevol reforç extraordinari fora de la jornada reglamentària correspon a l’Ajuntament, que és qui ha d’aportar els mitjans i recursos necessaris per garantir un dispositiu adequat».
El sindicat reitera la seva disposició al diàleg i a la negociació, però exigeix al consistori respecte a les condicions laborals pactades, moltes de les quals no s’estan materialitzant. Els agents reclamen el merescut reconeixement professional i una compensació justa per l’esforç addicional que suposa treballar fora dels torns ordinaris, especialment en esdeveniments de gran envergadura programats a la ciutat.
CSIF fa una crida a la responsabilitat de l’Ajuntament de Reus perquè ofereixi solucions reals i eviti que la manca de previsió i d’acord repercuteixi en la seguretat i el benestar de la ciutadania i dels seus visitants.