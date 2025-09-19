Diari Més

CSIF adverteix que els agents de la Guardia Urbana de Reus no faran hores extres

El sindicat alerta que no s'està complint el conveni vigent

Imatge d'arxiu d'un agent de la Guàrdia Urbana de Reus

Imatge d'arxiu d'un agent de la Guàrdia Urbana de ReusAjuntament de Reus

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), a través de la seva delegació sindical a la Guàrdia Urbana de Reus, informa que, després de diverses reunions mantingudes amb l’Ajuntament de Reus, les negociacions no han arribat a cap acord pel que fa al compliment de les condicions laborals recollides en el conveni vigent.

Davant aquesta situació, i en coherència amb el mandat de l’assemblea de treballadors, els i les agents de la Policia Local que es trobin en els seus torns de descans laboral exerciran el seu dret a la conciliació familiar, optant voluntàriament per no realitzar hores extraordinàries destinades a cobrir dispositius especials vinculats a properes celebracions.

Des de CSIF volen deixar clar que «el col·lectiu policial continuarà garantint el servei ordinari de seguretat ciutadana, assegurant l’atenció habitual a la població. Tanmateix, recordem que qualsevol reforç extraordinari fora de la jornada reglamentària correspon a l’Ajuntament, que és qui ha d’aportar els mitjans i recursos necessaris per garantir un dispositiu adequat».

El sindicat reitera la seva disposició al diàleg i a la negociació, però exigeix al consistori respecte a les condicions laborals pactades, moltes de les quals no s’estan materialitzant. Els agents reclamen el merescut reconeixement professional i una compensació justa per l’esforç addicional que suposa treballar fora dels torns ordinaris, especialment en esdeveniments de gran envergadura programats a la ciutat.

CSIF fa una crida a la responsabilitat de l’Ajuntament de Reus perquè ofereixi solucions reals i eviti que la manca de previsió i d’acord repercuteixi en la seguretat i el benestar de la ciutadania i dels seus visitants.

